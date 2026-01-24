La campeona Keys llega sin problemas a los octavos del Abierto de Australia

La vigente campeona del Abierto de Australia, Madison Keys, avanzó este viernes a los octavos de final al imponerse en sets corridos a la exnúmero uno del mundo Karolina Pliskova.

Keys, novena favorita, ganó con un doble 6-3 y se enfrentará a su compatriota estadounidense y sexta preclasificada, Jessica Pegula, por un lugar en los cuartos de final.

"Mi saque me sacó de varios momentos complicados", dijo Keys, quien mantiene una estrecha amistad con Pegula. "Me doy un pequeño reconocimiento por eso".

La estadounidense aseguró que la contundencia de su victoria le brinda "un impulso de confianza" para desarrollar su mejor juego cuando es presionada.

Keys sorprendió a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, en la final del año pasado, logrando su primer título de Grand Slam a los 29 años. No ganó ningún torneo en 2025 y, aunque superó sus dos primeros partidos en Melbourne este año en sets corridos, reconoció sentirse nerviosa y "demasiado tímida".

Por su parte, la checa Pliskova, de 33 años, ha caído al puesto 1.057 del ranking mundial tras perderse gran parte de la temporada pasada por una cirugía de tobillo. Sin embargo, posee un historial destacado: fue número uno en 2017 y finalista de Grand Slam en dos ocasiones, en el US Open 2016 y Wimbledon 2021.

En condiciones calurosas y soleadas en la Rod Laver Arena, con un inicio anticipado debido a la previsión de temperaturas que podrían alcanzar los 40°C, Keys salió con intensidad.

La estadounidense rompió dos veces el servicio de Pliskova para ponerse 3-0 en apenas 15 minutos y luego consolidó su propio saque para liderar 4-0. La checa reaccionó y sumó su primer juego, pero Keys cerró el primer set en 43 minutos.

En el segundo set hubo equilibrio hasta que Keys logró un quiebre para colocarse 5-3 con un devastador golpe de derecha que dejó a Pliskova inmóvil.

"Me siento muy bien, estaba emocionada por el calor hoy y lista para afrontarlo", comentó.