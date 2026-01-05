La campeona olímpica Beatrice Chebet hace una pausa en su carrera para ser madre

La keniana Beatrice Chebet, vigente doble campeona olímpica y mundial de 5.000 m y 10.000 m y poseedora de los récords del mundo en ambas distancias, hará una pausa por maternidad en 2026, anunció su agente este lunes.

"Tras muchos rumores, por fin podemos compartir la noticia: en 2026, Beatrice Chebet correrá la carrera más importante de su vida: convertirse en madre", anunció su agente en redes sociales.

Chebet fue una de las grandes estrellas del Mundial de atletismo de Tokio en septiembre de 2025, cuando brilló en los 10.000 m antes de encadenar con los 5.000 m, superando a su amiga y también estrella del medio fondo, Faith Kipyegon.

La atleta, de 25 años, debía defender su título el sábado en el Campeonato del Mundo de campo a través en Florida, pero anunció su baja hace unos días, sin dar una explicación precisa y señalando que esperaba con ilusión el "próximo capítulo" de su vida.

La temporada 2026 no cuenta con ningún gran campeonato y la próxima gran cita del atletismo será el Mundial, que tendrá lugar en 2027 en Pekín, antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.