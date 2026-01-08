La campeona olímpica Zheng Qinwen, baja para el Abierto de Australia
La tenista china Zheng Qinwen, campeona olímpica en París 2024 y finalista ese año en el Abierto de Australia, se perderá el primer Grand Slam de la temporada (18 de enero al 1 de febrero) al considerar que no tiene el estado de forma adecuado para participar en el torneo.
"Tras una madura reflexión con mi equipo y por recomendación médica, voy a tener que renunciar al Abierto de Australia 2026", escribió la tenista en su cuenta de Instagram.
Zheng fue operada del codo derecho en julio pasado, tras su derrota en primera ronda en Wimbledon, y regresó al circuito a finales de septiembre, en el WTA 1000 de Pekín, pero tuvo que retirarse en tercera ronda, admitiendo que se había precipitado en su regreso.
"Aunque el proceso de recuperación avanza bien y la pretemporada se ha desarrollado sin problemas, los jugadores tenemos que tener un gran estado de forma para jugar un Grand Slam. En estos momentos, mi condición no es óptima", explicó la tenista, que llegó a ser la N.4 del ranking y que tras su operación ha caído al puesto 24º.