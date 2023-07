La campeona Rybakina sigue adelante en Wimbledon, Casper Ruud eliminado

La kazaja Elena Rybakina, número tres del mundo y defensora del título, superó la segunda ronda de Wimbledon, este jueves, donde la principal despedida del día fue la del noruego Casper Ruud, cuarto del ranking ATP y que confirmó que el césped no es su superficie.

En un día en el que no jugaron ni Novak Djokovic ni Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev era el gran nombre en liza en el cuadro masculino y el ruso, que en 2022 no pudo participar en el All England Club por la exclusión de los deportistas de su país tras la invasión de Ucrania, vio cómo su duelo de segunda ronda era interrumpido por la llegada de la noche, cuando tenía la misión encarrilada (6-3, 6-3, 4-4) ante el francés Adrian Mannarino (35º).

Con esa interrupción, que obligará a Medvedev a terminar el trabajo el viernes, la gran noticia del jueves en el cuadro ATP fue el adiós del cuarto del mundo, Casper Ruud, derrotado en cinco sets por el británico Liam Broady (142º), por 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-0.

En el resto de partidos del día en el cuadro masculino destacó la eliminación del estadounidense Taylor Fritz (9º), derrotado por el sueco Mikael Ymer (59º), que será el rival en tercera ronda del colombiano Daniel Elahi Galán (85º), que superó al alemán Oscar Otte (196º) en cuatro mangas.

La de Galán no fue la única alegría sudamericana del jueves en el torneo masculino, ya que también accedieron a tercera ronda el chileno Nicolás Jarry (28º) y el argentino Guido Pella (308º).

No pudo seguir sus pasos, por contra, el jugador sudamericano mejor situado en el ranking, el argentino Francisco Cerúndolo (19º), derrotado claramente, por un triple 6-2, por el checo Jiri Lehecka (37º).

- Haddad Maia sigue creciendo -

En el cuadro femenino, la kazaja Elena Rybakina siguió adelante en su intento de revalidar su corona en Wimbledon. En segunda ronda, derribó a la francesa Alizé Cornet (74ª) por 6-2 y 7-6 (7/2).

Rybakina rompió el servicio en el inicio del partido, se puso pronto 3-0 y controló cómodamente el primer set. El segundo fue más equilibrado y Cornet llegó a desaprovechar seis bolas de 'break'.

Cornet sufrió una caída con 5-5 en el segundo set y generó preocupación en un primer momento por una torcedura de la rodilla derecha, de la que fue atendida. Pudo continuar en el partido, sin parecer molestada por ello, y Rybakina se impuso en el 'tie-break' para amarrar su victoria.

En tercera ronda, la rival de Rybakina será la número 89 mundial, Katie Boulter, principal esperanza del tenis femenino británico.

También se clasificaron a tercera ronda otras dos jugadoras importantes del ranking WTA, la estadounidense Jessica Pegula y la francesa Caroline Garcia, cuarta y quinta del mundo respectivamente.

La principal esperanza sudamericana, la brasileña Beatriz Haddad Maia, pasó por primera vez en su carrera a tercera ronda en Wimbledon. Lo hizo superando a la rumana Jaqueline Adina Cristian (133ª) por 4-6, 6-2 y 6-4.

En la tercera ronda, la adversaria de la brasileña será la rumana Sorana Cirstea (37ª).

Hasta ahora, Haddad Maia tenía como mejores actuaciones en Wimbledon las segundas rondas a las que llegó en 2017 y 2019.

Alcanzar la tercera ronda en la cita londinense supone que este torneo sea ya el segundo mejor de su carrera en un Grand Slam, únicamente superado por su gran actuación del último Roland Garros, donde perdió en semifinales ante la número uno mundial polaca y futura campeona Iga Swiatek.

La principal despedida del día en el cuadro femenino fue la de la checa Barbora Krejcikova, que abandonó cuando iba perdiendo 6-3 y 4-0 ante la rusa de 16 años Mirra Andreeva (102ª).

Bur-ig/dr

AFP