La canadiense Camryn Rogers revalida su título mundial en martillo

Confirmando su hegemonía actual en la prueba, la canadiense Camryn Rogers revalidó su título mundial en el lanzamiento de martillo este lunes en Tokio.

Rogers fue la única finalista en superar los 80 metros, con los 80,51 metros que alcanzó en su segundo lanzamiento y que le permitieron liderar durante casi todo el concurso.

El podio lo completaron dos lanzadoras chinas, Jie Zhao (77,60 m, plata) y Jiale Zhang (77,10, bronce).

Rogers, de 26 años, no solo ha ganado los dos últimos mundiales sino que entre medias logró su primer oro olímpico, el año pasado en París.

La veterana polaca Anita Wlodarczyk, de 40 años y leyenda viva de esta prueba, no pudo volver al podio y quedó en sexta posición, con una mejor distancia de 74,64 metros.

Wlodarczyk fue en el pasado tres veces campeona olímpica (2012, 2016 y 2021) y cuatro veces oro mundial (2009, 2013, 2015, 2019).

