La candidata de la oposición mexicana pide incluir a AMLO en el registro de violencia contra las mujeres

La senadora conservadora Xóchitl Gálvez, favorita para la nominación de la coalición opositora a las elecciones presidenciales de 2024, ha pedido este domingo desde Oaxaca que se sancione al presidente Andrés Manuel López Obrador y se le incluya en el registro de personas responsables de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Gálvez ha argumentado que ese tipo de violencia se produce cuando una autoridad quiere impedir que alguien acceda a espacios de poder por el simple hecho de ser mujer, en este caso ella misma.

"Eso de lo que él se quejó y que decía que los presidentes no deberían. Eso del 'cállate chachalaca' a (Vicente) Fox, él lo está replicando todavía más grave", ha afirmado, informa el diario 'El Universal'.

"Haberse atrevido a meterse a mis cuentas fiscales de la empresa, que es secreto fiscal, que es secreto bancario, violando la ley, porque no me encontraron en mis cuentas personales un peso mal habido. Lo que se va a topar es que soy una empresaria hace 31 años", ha resaltado.

"Me voy a ir a los tribunales y le voy a ganar y va a tener que ser inscrito en la lista de violentadores, porque decir que soy un globo que me inflan, decir que soy un títere de hombres, es no saber mi historia y no saber de qué estoy hecha", ha espetado.

Así, ha insistido en que no hay ningún hombre que controle su camapña: "yo sí tengo los ovarios para deslindarme de Fox y de quien me tenga que deslindar porque yo estoy aquí por mi mérito, por mi capacidad, por mi trabajo, por mi talento".

Gálvez es la favorita para lograr la nominación de la coalición opositora Frente Amplio por México, que aglutina al Partido de la Revolución Democrática (PRD), al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido de Acción Nacional (PAN) frente al gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que lidera López Obrador.

