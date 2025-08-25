La candidata mexicana para dirigir la Unesco se retira de la contienda

Gabriela Ramos, la diplomática mexicana que aspiraba a dirigir la Unesco, se retiró de la contienda, informó este lunes una fuente cercana.

Con la diplomática mexicana fuera de la carrera, quedan dos candidatos compitiendo para dirigir la organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura: el egipcio Khaled el Enany y el economista congoleño Firmin Edouard Matoko.

El Enany, exministro egipcio de Turismo y Antigüedades, es considerado el favorito para suceder a la francesa Audrey Azoulay al mando de la Unesco, en la elección que se decidirá en octubre.

Los 58 países miembros del consejo ejecutivo votarán a principios de octubre para designar un candidato que será presentado al mes siguiente en la Conferencia General de la organización, que reúne a 194 países, en Bakú, Azerbaiyán.