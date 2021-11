La cantante diana ross presenta su primer videoclip en más de una década

LONDRES, 3 nov (Reuters) - La cantante Diana Ross presentó su primer video musical en más de una década, mientras se prepara para lanzar su nuevo álbum de estudio "Thank You" a finales de esta semana.

Ross, de 77 años, que saltó a la fama en la década de 1960 como vocalista del exitoso grupo femenino The Supremes de Motown Records, grabó el video de su nueva canción "All Is Well".

El clip muestra un estudio que se construye en cámara rápida y a Ross, con un vestido negro, sentada en una silla cantando la parte inicial del tema.

"Mis hijos me dieron la confianza y el ánimo para hacer este video", dijo Ross en un comunicado el miércoles.

"Después de pasar casi dos años sin actuar y sin estar delante de las cámaras, me apoyaron para volver a estar rodeada de mucha gente".

Ross publicará el viernes "Thank You", su primer álbum de estudio desde "I Love You", de 2006. Grabó los nuevos temas en el estudio de su casa durante la pandemia del COVID-19.

"Pasé el año pasado grabando nueva música y esta música es un reflejo de la alegría y el amor y la gratitud que siento cada día. Es un álbum de gran aprecio por la vida y por todos ustedes", dijo Ross.

"Para mí era urgente hacer un álbum significativo con lo que está sucediendo ahora en nuestro mundo. A través del poder de la música estamos creando un nuevo tipo de conversación que apoya nuestras elecciones y las decisiones que tomamos".

Además de canciones reflexivas, se dice que el álbum contiene melodías alegres, como "If the World Just Danced", que va acompañada de un video con gente bailando en distintos lugares del mundo. (Reporte de Marie-Louise Gumuchian Editado en español por Benjamín Mejías Valencia)