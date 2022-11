La cantante y compositora de fleetwood mac, christine mcvie, muere a los 79 años

LONDRES, 30 nov (Reuters) - La cantante y compositora Christine McVie, miembro del grupo británico-estadounidense Fleetwood Mac, falleció el miércoles a los 79 años, informó su familia en un comunicado publicado en su página oficial de Facebook.

Fleetwood Mac, cuyo nombre se inspiró en los apellidos de sus fundadores -el bajista John McVie y el baterista Mick Fleetwood- se formó en 1967 pero tuvo muchos miembros que entraron y salieron a lo largo de los años.

Nacida como Christine Perfect en el noroeste de Inglaterra el 12 de julio de 1943, Christine McVie se unió a la banda como cantante y pianista en 1970 tras casarse con John después de un noviazgo de dos semanas. Al final lo dejó para vivir con un técnico de iluminación.

El álbum de 1977 de la banda, "Rumours", que vendió más de 40 millones de copias y es uno de los más vendidos de todos los tiempos, se grabó mientras la pareja se divorciaba.

A principios de este año, McVie publicó una colección en solitario, "Songbird".

La familia de McVie dijo que murió en paz en el hospital el miércoles después de una corta enfermedad.

"Nos gustaría que todo el mundo mantuviera a Christine en sus corazones y recordara la vida de un ser humano increíble, y una músico venerada que fue amada universalmente", señaló el comunicado

"Rumours" incluía las exitosas canciones "Don't Stop (Thinking About Tomorrow)", "Go Your Own Way", "The Chain", "You Make Loving Fun" y "Gold Dust Woman", y fue un fijo en las listas durante 134 semanas, 31 de ellas en el número 1.

Los orígenes de Fleetwood Mac fueron los Bluesbreakers, la emblemática banda de blues británica liderada por John Mayall y que en ocasiones contaba con Eric Clapton en la guitarra.

Fleetwood Mac se trasladó a California y pronto hizo incorporaciones clave en 1975, como los estadounidenses Lindsey Buckingham y la cantante Stevie Nicks, lo que convirtió en un monstruo del pop angloamericano.

En un comunicado publicado en Twitter, Fleetwood Mac dijo que McVie era "verdaderamente única, especial y con un talento sin medida".

"Era la mejor músico que cualquiera podría tener en su banda y la mejor amiga que cualquiera podría tener en su vida. Tuvimos mucha suerte de tener una vida con ella", dijo la banda. "La echaremos mucho de menos". (Reporte de Kylie MacLellan Editado en español por Javier López de Lérida)

Reuters