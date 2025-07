La capital aragonesa homenajea a las víctimas del Hotel Corona, para las que reclama "memoria y justicia"

ZARAGOZA, 12 Jul. 2025 (Europa Press) - La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha llamado a "no ceder ni un solo paso frente a quienes intentan blanquear el pasado, manipular el relato del terrorismo y también romper los consensos básicos sobre los que se sostiene nuestro Estado de derecho, nuestra democracia". Un mensaje que ha lanzado durante el homenaje a las víctimas del Hotel Corona celebrado este sábado 12 de julio en el zaguán del Ayuntamiento de Zaragoza en el cuadragésimo sexto aniversario del incendio en el que murieron 78 personas y 110 resultaron heridas. Para ellas ha reclamado "memoria y justicia". Chueca ha instado a "seguir dando pasos decididos y acompañar a las víctimas y a sus familiares en cada uno de los aniversarios" con el objetivo de "proteger la memoria". Una "verdad" de lo sucedido con la que "educar a los más jóvenes sobre lo que supuso el terrorismo en nuestro país, la lacra que fue y que tenemos que recordarles porque es muy reciente". Un propósito al que ha ligado la tarea de "aislar políticamente a quienes siguen sin condenar la violencia terrorista o justifican el horror desde el silencio o la ambigüedad", ha señalado. Por ello, ha subrayado que, "en estos tiempos en los que no se duda en reescribir la historia, nuestro deber es evitar que, como aquella mañana, el humo no deje ver lo que ocurrió de verdad y las víctimas, que lo fueron, sigan siéndolo". El acto de homenaje, concebido según ha remarcado la alcaldesa como una forma de "mantener viva" la memoria de las víctimas y de "renovar compromiso con la verdad, la justicia y la libertad", ha contado con la asistencia de la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, el vicepresidente de las Cortes de Aragón, Ramón Celma, la delegada de Víctimas del Terrorismo, Ruth Bravo, así como el consejero municipal de Participación, Alfonso Mendoza.