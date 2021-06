La capital de Rusia notifica la cifra más alta de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia

Las autoridades de Rusia han indicado este viernes que la capital del país, Moscú, ha registrado este viernes más de 9.000 casos, la cifra más alta en el marco de la pandemia, en medio de un alza en los datos durante la última semana que ha llevado a la imposición de nuevas restricciones.

El centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus ha resaltado que durante las últimas 24 horas se han notificado 17.262 contagios --9.056 de ellos en Moscú-- y 453 muertos, lo que eleva los totales a 5.281.309 y 128.445, respectivamente, desde el inicio de la pandemia.

Moscú figura un día más como la ciudad más afectada y como epicentro de este repunte, con 9.056 contagios y 78 decesos, si bien la ciudad de San Petersburgo ha sido la que ha notificado un mayor número de muertos, con 79 durante las últimas 24 horas.

El organismo ha manifestado además que la cifra de recuperados de la COVID-19 en el país ha ascendido a 4.850.659, incluidas 10.954 altas durante el último día, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik. La Oficina Nacional de Protección al Consumidor (Rospotrebnadzor) ha apuntado que hay 584.000 casos sospechosos bajo observación.

En este contexto, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha anunciado este viernes la decisión de reducir a mil el aforo en los espectáculos públicos. "No quería hacerlo, pero no me queda otra. A partir de hoy limitaremos a mil personas el aforo en los espectáculos", ha recalcado.

Así, ha lamentado la presencia de "multitudes jubilosas en las pistas de baile" a pesar de los llamamientos de las autoridades al respeto de las medidas sanitarias. "Los teatros y los cines podrán funcionar, pero los espectáculos multitudinarios se van a suspender", ha añadido.

Sobianin ha desvelado además que se prorroga hasta el 29 de junio el cierre de los restaurantes en centros comerciales, mientras que entre las 23.00 y las 6.00 horas (hora local) los bares y restaurantes de la capital sólo podrán servir comida para llevar o a domicilio.

Las autoridades locales promoverán a partir del sábado zonas libres de coronavirus en el sector de la restauración, con un piloto en cerca de 20 locales a los que se podrá acceder con un código QR que se descargará a través de una aplicación especial.

Europa Press