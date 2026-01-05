La captura de maduro podría elevar hasta 10 puntos los bonos de venezuela y pdvsa, según jp morgan

LONDRES, 5 ene (Reuters) -

Se espera que la captura del ⁠presidente por parte ⁠de Estados Unidos desencadene un repunte de hasta 10 puntos en ⁠la deuda ‌internacional de ​Venezuela el lunes, estimaron analistas de ​JP Morgan.

Maduro fue detenido durante una ‌redada militar estadounidense el sábado ‌en Caracas ​que ha sumido a Venezuela en la incertidumbre.

Los bonos emitidos por el Gobierno del país y la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, conocida como PDVSA, fueron algunos de los de ⁠mejor desempeño en el mundo en 2025, ​casi duplicando su precio desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero del año pasado.

Algunos bonos soberanos de Venezuela terminaron la sesión del viernes ⁠entre 28 y 32 centavos por dólar, mostraron ​datos de MarketAxess. "Los bonos de Venezuela y PDVSA prácticamente han duplicado su precio desde ‍el transcurso de 2025, pero aún deberían ver un fuerte rebote, de hasta 10 puntos, al inicio de la sesión del lunes", dijeron ​analistas de JP Morgan en una nota a clientes. (Información de Karin Strohecker; edición de Marc Jones; ‍editado en español por Patrycja Dobrowolska)