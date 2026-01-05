La captura de Maduro podría elevar hasta 10 puntos los bonos de Venezuela y PDVSA, según JP Morgan
LONDRES, 5 ene (Reuters) -
Se espera que la captura del presidente por parte de Estados Unidos desencadene un repunte de hasta 10 puntos en la deuda internacional de Venezuela el lunes, estimaron analistas de JP Morgan.
Maduro fue detenido durante una redada militar estadounidense el sábado en Caracas que ha sumido a Venezuela en la incertidumbre.
Los bonos emitidos por el Gobierno del país y la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, conocida como PDVSA, fueron algunos de los de mejor desempeño en el mundo en 2025, casi duplicando su precio desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero del año pasado.
Algunos bonos soberanos de Venezuela terminaron la sesión del viernes entre 28 y 32 centavos por dólar, mostraron datos de MarketAxess. "Los bonos de Venezuela y PDVSA prácticamente han duplicado su precio desde el transcurso de 2025, pero aún deberían ver un fuerte rebote, de hasta 10 puntos, al inicio de la sesión del lunes", dijeron analistas de JP Morgan en una nota a clientes. (Información de Karin Strohecker; edición de Marc Jones; editado en español por Patrycja Dobrowolska)