La captura de maduro por eeuu pone a prueba los límites de la estrategia internacional de china

Por Joe Cash

PEKÍN, 5 ene (Reuters) -

El máximo diplomático chino acusó a Estados Unidos de actuar como un "juez mundial" al detener al presidente de Venezuela, , para juzgarlo en Nueva York, al tiempo que Pekín se dispone a enfrentarse ⁠a Washington en las Naciones Unidas por la legalidad de ⁠la intervención.

Pekín sigue una política de no intervención y critica habitualmente la actividad militar llevada a cabo sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU.

La expulsión de su capital, en plena noche, del líder de uno de los socios estratégicos de "todo tiempo" de ⁠China por parte ‌del ejército estadounidense será ​una prueba de fuego para la afirmación de Pekín de que puede desempeñar un papel en la resolución de los puntos conflictivos mundiales sin seguir a Washington ​por la vía militar.

"Nunca hemos creído que ningún país pueda actuar como policía del mundo, ni aceptamos que ninguna nación pueda pretender ser el ‌juez del mundo", dijo Wang Yi a su homólogo pakistaní durante una reunión en Pekín el ‌domingo, refiriéndose a los "repentinos acontecimientos en Venezuela" sin mencionar directamente a Estados ​Unidos.

"La soberanía y la seguridad de todos los países deben estar plenamente protegidas por el derecho internacional", añadió el máximo diplomático chino, en sus primeras declaraciones desde que el sábado las imágenes de Maduro, de 63 años, con los ojos vendados y esposado asombraran al mundo.

Está previsto que Maduro comparezca ante un tribunal de Nueva York el lunes para enfrentarse a cargos por drogas. A pocas manzanas de distancia, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá a petición de Colombia —respaldada por China y Rusia— para debatir la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de detenerlo, una medida que el secretario general de la ONU, António Guterres, ha advertido que podría sentar "un precedente peligroso".

"No hay mucho apoyo material que China pueda ofrecer a Venezuela en este momento, ⁠pero retóricamente, Pekín será muy importante cuando lidere el esfuerzo en la ONU y con otros países en desarrollo para reunir a la opinión contra Estados Unidos", dijo Eric Olander, cofundador del Proyecto China-Sur Global.

"Lo ​que hemos visto en los casos de Zimbabue e Irán, ambos sancionados por Occidente, es que China demuestra su compromiso con estas relaciones a través del comercio y la inversión, incluso en circunstancias difíciles", añadió.

"UN GRAN GOLPE PARA CHINA"

Tras las amenazas de Trump a Colombia y México y sus comentarios de que el régimen comunista de Cuba "parece listo para caer" por sí solo, los países latinoamericanos que firmaron la emblemática Iniciativa de Seguridad Global del presidente chino, Xi Jinping, pueden preguntarse ahora cómo les protegerá el pacto si se pone a prueba.

El lunes, Xi instó a todos los países a respetar el derecho internacional y los principios de la ONU. Afirmó que las grandes potencias deberían ⁠dar ejemplo, aunque no mencionó a Estados Unidos ni a Venezuela.

Pekín ha tenido un éxito considerable a la hora de persuadir a los países latinoamericanos para que ​cambien el reconocimiento diplomático de Taiwán a China: Costa Rica, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Honduras se han sumado a las conversaciones de asociación estratégica de la economía de 19 billones de dólares en los últimos 20 años.

Venezuela cambió su reconocimiento en 1974, una relación que se profundizó con Hugo Chávez, el exmilitar socialista que asumió el poder en 1998 y se convirtió en el aliado ‍más cercano de Pekín en América Latina, distanciando a su país de Washington mientras alababa el modelo de Gobierno del Partido Comunista en China y presidía el retroceso democrático en su país.

La estrecha relación continuó tras la muerte de Chávez en 2013 y la llegada de Maduro al poder, que incluso matriculó a su hijo en la prestigiosa Universidad de Pekín en 2016.

A cambio, Pekín inyectó dinero en las refinerías de petróleo y las infraestructuras de Venezuela, proporcionando un salvavidas económico cuando Estados Unidos y sus aliados endurecieron las sanciones a partir de 2017. China compró bienes por ​valor de unos 1.600 millones de dólares en 2024, según datos de las aduanas chinas, las últimas cifras de todo el año disponibles. El petróleo supuso aproximadamente la mitad del total.

"Fue un gran golpe para China, queríamos parecer un amigo confiable para Venezuela", dijo un responsable del Gobierno chino informado sobre una reunión entre Maduro y el representante especial de China para asuntos de América Latina y el Caribe, Qiu Xiaoqi, ‍horas antes de la captura del presidente venezolano. (Información de Joe Cash; edición de Stephen Coates y Kate Mayberry; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)