La carioca anitta se convierte en la primera brasileña en encabezar la lista mundial de spotify

SAO PAULO, 25 mar (Reuters) - La estrella del pop de Río de Janeiro Anitta se convirtió el viernes en la primera brasileña en encabezar la lista global diaria de Spotify con su canción "Envolver"

La canción llegó al número 1 de la lista diaria de los 50 mejores temas del mundo tras una campaña en línea de la cantante y otras celebridades brasileñas. "Envolver" tuvo 6,4 millones de streams el viernes y 71,6 millones desde su lanzamiento en noviembre.

Nacida en una favela de Río de Janeiro, Anitta se ha convertido en una de las estrellas del pop más conocidas de Brasil. "Envolver", cantado en español, en lugar de su portugués natal, forma parte de su estrategia para expandir su marca a nivel mundial.

"Número 1 en el mundo. Realmente no sé qué decir. LA PRIMERA MUJER LATINA EN SER NÚMERO 1 EN SOLITARIO EN EL MUNDO. La única brasileña en la historia de mi país en tener una canción top 5 en el mundo. Dios mío", escribió en Twitter, tras alcanzar el hito.

"Envolver" se situó en el puesto 19 de la lista semanal Global 200 de Billboard, frente al 82 de la semana anterior, lo que la convierte en la canción que más sube.

