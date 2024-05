La carrera contrarreloj de Alcaraz para poder jugar Roland Garros

La temporada europea sobre tierra batida ha sido una carrera contrarreloj para Carlos Alcaraz, número 3 mundial, por culpa de un problema en el antebrazo derecho, que le ha hecho ser duda hasta casi última hora para Roland Garros, donde sus posibilidades son una de las grandes incógnitas.

Estas fueron algunas de las fechas destacadas del último mes y medio en el camino del joven murciano de 21 años para estar en el Grand Slam parisino, donde debutará el domingo contra un rival procedente de la fase previa de clasificación:

. 6 de abril: ilusionado en Montecarlo

Una derrota en cuartos de final de Miami ante el búlgaro Grigor Dimitrov, a finales de marzo, y el posterior triunfo de Jannik Sinner en la cita de Florida había hecho que el italiano desplazara al español del número 2 del ranking ATP. En el inicio de la temporada sobre tierra batida, Carlos Alcaraz comparecía días más tarde ante los periodistas en Montecarlo, donde se mostró optimista: "Este año espero estar en las últimas rondas, pero es un torneo difícil, veremos".

. 7 de abril: suena la alarma

El primer síntoma público de preocupación se dio un día después, cuando apareció en un entrenamiento con un vendaje en el antebrazo derecho. La sesión fue muy limitada, junto a su entrenador, el excampeón de Roland Garros y exnúmero uno mundial Juan Carlos Ferrero. Se empieza a hablar de una posible lesión. Un día después vuelve a ejercitarse, de nuevo mermado físicamente.

. 8 de abril: los temores se confirman

Antes de su debut previsto en Montecarlo ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, Carlos Alcaraz confirma su lesión y se declara baja para el primer Masters 1000 del año sobre arcilla: "He estado trabajando hasta el último minuto en Montecarlo, intentando recuperarme de una lesíón en el brazo derecho, pero no ha sido posible y no puedo jugar".

. 14 de abril: tampoco en Barcelona

Barcelona se quedó sin ver al hombre que había ganado las dos anteriores ediciones: Carlos Alcaraz también fue declarado baja en el emblemático torneo del Conde de Godó. Según un comunicado de la organización, el jugador se "resintió de la lesión sufrida en Montecarlo" y "no tuvo buenas sensaciones" en el entrenamiento realizado en la capital catalana. Un día después, Alcaraz compareció ante la prensa y explicó que en la práctica tuvo "una molestia bastante importante en el antebrazo", poniendo en duda de paso su presencia en el Masters 1000 de Madrid.

. 1 de mayo: hasta cuartos en Madrid

Alcaraz alimentó la duda sobre su presencia en el Masters 1000 de Madrid, donde era el defensor del título, hasta casi el final. Ganó tres partidos en la capital española y después de cada triunfo admitió sentirse cada vez mejor. Pero en cuartos de final, el 1 de mayo, el ruso Andrey Rublev le derrotó en tres sets. "Si soy sincero, ni mi equipo, ni yo mismo cuando llegué aquí e hice el primer entrenamiento, pensábamos que iba a llegar donde he llegado", afirmó tras la derrota.

. 3 de mayo: recaída y baja en Roma

Pero dos días después, Alcaraz anunció en Instagram que había vuelto a resentirse de su lesión y que no iba a poder jugar en Roma, en el último gran torneo antes de Roland Garros: "Sentí dolor después de jugar en Madrid, molestias en mi brazo. Hoy me he hecho unas pruebas y tengo un edema muscular en el pronador redondo, consecuencia de mi última lesión (...) Necesito descanso para recuperarme y poder jugar sin dolor al 100%".

. 22 de mayo: primer entrenamiento en París

En una publicación de Instagram, Alcaraz había posado la víspera sonriente con su entrenador y el resto de su equipo, con el puño levantado: "Mañana a París". El miércoles 22, Alcaraz se ejercitó por primera vez en la pista central de Roland Garros, durante una hora y media con el francés Lucas Van Assche. "Modo París: activado", escribió en las redes sociales: las señales sobre su participación en París eran positivas.

. 24 de mayo: sin dolor pero con miedo

En su conferencia de prensa en la pista central de Roland Garros, en el 'Media Day' del torneo, Alcaraz confirmó su participación, asegurando estar "mejor" y "muy contento" con la evolución, pero admitió que mentalmente todavía arrastra temores al golpear la bola. "No tengo dolor, pero todavía el tema está ahí en la cabeza", explicó. "Todo está yendo muy bien dentro y fuera de la pista. Tengo que confiar en el trabajo que he hecho y que se me vaya el miedo. En este momento, sigo teniéndolo", aseguró.

Dr/pm

AFP