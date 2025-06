La carrera de NASCAR en México podría cambiar el futuro de Daniel Suárez

Ciudad de México (AP) — Daniel Suárez se ha convertido en el guía turístico no oficial de todo lo relacionado con la Ciudad de México mientras NASCAR se prepara para competir internacionalmente este domingo en el primer evento de la era moderna de la Serie de la Copa que otorga puntos fuera de Estados Unidos.

Desde dónde comer, qué hacer, cómo moverse por la ciudad e incluso conversaciones básicas en español, Suárez ha sido el referente en el garaje desde que NASCAR anunció que llevaría la Serie de la Copa fuera de Estados Unidos por solo la tercera vez en 77 años.

El nativo de Monterrey ha realizado múltiples viajes a NASCAR como la cara de la carrera del domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde ha competido en un trazado diferente 13 veces, con tres victorias en la Serie de México de NASCAR.

Le gustaría ganar en la Copa; si lo logra en su país de origen el domingo, será su primera victoria de esta temporada. Sin embargo, Suárez se encuentra en una posición difícil. Está encantado de competir frente a una multitud local, honrado de mostrar la cultura y la magia de la Ciudad de México, pero al mismo tiempo, está tremendamente preocupado por su futuro en NASCAR.

Suárez tiene contrato por un año con Trackhouse Racing, que tiene a Ross Chastain y Shane van Ginsberg también bajo contrato, mientras que Connor Zilisch es su piloto de desarrollo y está cedido a varios equipos en niveles nacionales inferiores de carreras de NASCAR.

Trackhouse solo tiene tres asientos en la Serie de la Copa, datos que Suárez no puede ignorar mientras se dirige al domingo clasificado en el puesto 28 en la clasificación.

“No es la primera vez que estoy en esta posición. Definitivamente es la primera vez con la carrera en México, pero no es la primera vez que estoy en la posición de tener que ganar o en la posición de tener una negociación de contrato en medio de la temporada”, expresó Suárez. “Definitivamente es una distracción. No voy a sentarme aquí y decir que realmente no importa. Estoy tratando de ser lo más inteligente posible y de poner todas estas cosas a un lado y simplemente hacer lo mío en la pista”.

De vuelta en México

Suárez, el único piloto nacido en México en ganar una carrera de la serie nacional de NASCAR, tiene dos victorias en la Copa, tres victorias en la Serie Xfinity y una victoria en la Serie de Camionetas. Su campeonato de 2016 en la Serie Xfinity de segunda categoría lo convirtió en el único piloto nacido en el extranjero en ganar un título de serie nacional.

Suárez ha enfrentado adversidades antes, pero nunca como la presión que siente frente a la multitud local.

Este fin de semana en México es especial para Suárez, quien espera que más de 100 de los espectadores presentes el domingo sean amigos y familiares. Han observado desde lejos mientras él se abría camino hacia el centro de atención de NASCAR, un viaje lleno de altibajos que ha visto a Suárez conducir para cuatro equipos diferentes de la Copa. Se unió a Trackhouse Racing en 2021 y el año pasado firmó una extensión de un año hasta 2025. En ese momento, dijo que quería reevaluar dónde estaba el programa antes de firmar un acuerdo a largo plazo. Pero ha sido un comienzo decepcionante de la temporada y su promedio es terminar en el puesto 21, tres lugares peor que el año pasado. “La carrera en México es algo que he estado esperando y deseando durante muchos, muchos años, y no voy a dejar que nada más de afuera me quite esa semana y ese momento”, manifestó Suárez. “Tenemos que seguir poniendo un pie delante del otro y seguir avanzando. Creo que en Trackhouse hemos encontrado algo de velocidad decente en las últimas semanas, así que eso es prometedor, y con suerte podemos seguir avanzando en esa dirección.” Suárez tendrá a la empresa de comunicaciones mexicana Telcel en su coche este fin de semana. “Durante muchos años, nunca tuve un acuerdo de patrocinio con una empresa de México porque no estaba compitiendo allí”, comentó Suárez. “Así que ahora que vamos a tener un evento allá, se abre todo un nuevo mundo de oportunidades y eso es genial, obviamente para mí, pero para todo el deporte.”

Su contrato: una distracción

Por si fuera poco para Suárez, debe equilibrar las demandas de ser la estrella del espectáculo del domingo con ofrecer una actuación sólida. “Una vez que entremos en la carrera, no queremos lidiar con ninguna de estas cosas, y solo quiero concentrarme y divertirme conduciendo autos de carrera”, dijo. “Va a haber más en mi plato por naturaleza, solo por ser el chico local, la primera carrera de la Serie de la Copa en la Ciudad de México. Tengo que aceptar eso. Dicho esto, tengo que proteger mi espacio para las cosas de competencia porque si no hacemos bien las cosas de competencia, todo lo demás realmente no importa. Así que tenemos que poner un equilibrio en todo.” Como señaló Suárez, una victoria el domingo mejoraría drásticamente sus esperanzas de permanecer con Trackhouse en una extensión de contrato. No es del todo difícil, la primera victoria de Suárez en la Copa fue en el circuito de Sonoma, y las próximas cinco carreras de la Copa incluyen carreras en circuitos en la Ciudad de México, Sonoma y el circuito callejero de Chicago. Admitió “honestamente, no sé” sobre lo que le gustaría de una extensión de contrato, pero dijo que habla regularmente con el propietario del equipo, Justin Marks. “La trayectoria de Trackhouse ha sido tremenda”, afirmó Suárez. “Hemos aprendido muchas cosas. Realmente quiero ayudar a Justin a llevar a Trackhouse al siguiente nivel. Creo que 2022 ha sido nuestro mejor año como empresa, todavía. Entonces, ¿nos falta algo? ¿Tenemos que cambiar algo? ¿Qué necesitamos hacer mejor? Como un equipo nuevo, tener tus mejores años tan temprano es algo poco común. Una de las razones, creo, fue por el nuevo auto. Así que creo que tenemos que seguir creciendo. “Ross acaba de ganar una carrera hace un par de semanas, y eso ha traído mucha energía al equipo y algo más de impulso. Antes de eso, fue un poco difícil. Así que tenemos que seguir encontrando esa velocidad de manera consistente, al igual que los grandes equipos”, continuó. “Así que estamos teniendo todas estas conversaciones. Desearía no tener que tener estas conversaciones, y no tener estas distracciones, pero es parte de la vida, ¿verdad? A veces tienes que hacer varias cosas al mismo tiempo. Pero estoy tratando de no pensar demasiado en eso y tratando de trabajar en mi trabajo y empujar lo más fuerte posible para la competencia y tratando de ayudar al equipo a mejorar poco a poco”. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.