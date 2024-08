"La carrera más bonita en mucho tiempo", dice Kerley tras bronce en 100 m

El estadounidense Fred Kerley a su paso por la zona mixta tras lograr el bronce olímpico en los 100 metros:

"Es la carrera más bonita en la que he participado en mucho tiempo. Durante toda la espera, me visualizaba como en un túnel, nada me ha perturbado hasta la línea de meta. Ha sido una carrera espléndida. Mi temporada había sido difícil hasta aquí, así que no puedo quejarme de mi posición. Esto tiene evidentemente un sabor especial, son los Juegos Olímpicos. Los mejores de los mejores estaban en la línea de salida. Todo el mundo podía ganar".

El jamaicano Kishane Thompson a su paso por la zona mixta tras lograr la plata olímpica en los 100 metros:

"Voy a conformarme con esto y mirar hacia adelante. Creo que me faltó un poco de frescura en los últimos treinta metros. No podía realmente ver a Lyles [el ganador], fue muy equilibrado. No creo que debíamos compartir la medalla de oro, eso no, este es un deporte demasiado competitivo como para eso".

