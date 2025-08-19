La carretera N-525 permanece cortada a la altura de A Gudiña (Ourense) por los incendios forestales
Santiago de Compostela, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -
La carretera N-525 permanece cortada a la altura de A Gudiña por los incendios forestales que afectan a la provincia de Ourense. Concretamente, entre los kilómetros 133 y 137. Según ha informado el 112, aunque la A-52 también sufrió cortes en esta zona durante la noche para facilitar las tareas de extinción y garantizar la seguridad de los conductores, ya se encuentra completamente abierta a la circulación.
Además, la situación en las residencias de mayores está normalizada desde este lunes por la tarde. Por otra parte, en Pentes (A Gudiña), parte de la población ha decidido irse de forma preventiva por sus propios medios, mientras que el resto se ha confinado en sus viviendas durante las tareas de extinción.
