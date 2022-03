La Cartera de Trabajadores Sociales de Escuelas Secundarias Es un Punto Brillante en la Educación

Los ángeles--(business wire)--mar. 9, 2022--

El trabajo social es una de las profesiones de más rápido crecimiento en los EE. UU., 1 lo cual es oportuno, ya que la demanda de apoyo de salud mental en las escuelas secundarias continúa creciendo. En este mundo pospandemia, los adolescentes experimentan mucho más estrés y desafíos económicos. Learn4Life, red de más de 80 escuelas secundarias públicas que ofrece instrucción personalizada, ha creado un sólido programa de pasantías para trabajadores sociales a través de asociaciones con 10 facultades y universidades de todo el país.

Mientras que los consejeros escolares apoyan lo académico, la salud socioemocional y la nivelación universitaria o profesional, los trabajadores sociales escolares ayudan a mantener a los estudiantes en la escuela al apoyar sus necesidades socioemocionales mediante la creación de un vínculo perfecto entre el hogar, la escuela y la comunidad.

“Nuestros equipos de trabajadores sociales colaboran con los consejeros para enfocarse en el estudiante en su totalidad”, señaló Lorena Galaviz, directora de consejería escolar. “Su función es eliminar todas las barreras que impiden que el estudiante asista a la escuela y/o se concentre en sus estudios, ya sea al ayudarlo a encontrar servicios de guardería, al ayudarlo a obtener atención médica o al actuar como defensores judiciales de los estudiantes involucrados en la justicia”.

El equipo de trabajadores sociales escolares acreditados de Learn4Life cuenta con el apoyo de 40 pasantes que trabajan en las escuelas durante un año. El programa de pasantías está en su sexto año, lo que crea una fuente constante de nuevos trabajadores sociales que son contratados en puestos permanentes.

Marzo es el Mes del Trabajador Social, al honrar el importante trabajo que realizan estas personas y resaltar las oportunidades para aquellos que buscan una carrera que afirme la vida. Actualmente, solo el 40 por ciento de los estudiantes de secundaria asisten a una escuela que tiene un trabajador social. 2 Pero Learn4Life proporciona una mayor proporción de trabajadores sociales y consejeros escolares que las escuelas secundarias tradicionales.

Learn4Life ofrece estos consejos para maximizar la eficacia de los trabajadores sociales escolares.

Acerca de Learn4Life Learn4Life es una red de escuelas públicas sin fines de lucro que brinda a los estudiantes aprendizaje personalizado, capacitación profesional y habilidades para la vida. Cada escuela cuenta con una gestión a nivel local, no tiene matrícula y otorga a los estudiantes la flexibilidad y atención individualizada que necesitan para progresar académicamente. Al brindar educación a más de 47 000 estudiantes, incluidos estudiantes de tiempo completo y entre períodos de sesiones, los ayudamos a prepararse para un futuro después de la escuela secundaria. Para obtener más información, ingrese a www.learn4life.org.

