La casa blanca afirma que estados unidos no participó en el ataque a la misión iraní en damasco

Por Jonathan Landay y Idrees Ali

WASHINGTON, 2 abr (Reuters) - Estados Unidos afirmó el martes que no estuvo implicado en un ataque aéreo israelí contra el complejo de la embajada iraní en Damasco, la capital siria, en el que murieron dos generales iraníes y cinco asesores militares. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, tachó de "sin sentido" las acusaciones iraníes de responsabilidad estadounidense en el bombardeo del lunes, y advirtió de que Washington respondería a cualquier ataque de represalia.

"Permítanme dejarlo claro. No tuvimos nada que ver con el ataque en Damasco", dijo en una sesión informativa. "No estuvimos involucrados de ninguna manera".

El ataque de Damasco amenazó con intensificar el enfrentamiento de años entre Israel e Irán y sus milicias que se han intensificado desde que estallaron los combates en octubre entre Israel y los islamistas de Hamás, respaldados por Irán en la Franja de Gaza. En respuesta al apoyo de Estados Unidos a Israel, las milicias respaldadas por Irán han atacado bases militares estadounidenses en Irak, Siria y Jordania, aunque no se han producido ataques de este tipo desde principios de febrero tras los ataques de represalia de Estados Unidos. "Siempre nos tomamos muy en serio la protección de nuestras fuerzas, para proteger a nuestras tropas, nuestras instalaciones en Irak y Siria", dijo Kirby. "Haremos lo que sea necesario para proteger a esas tropas". La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, dijo que Israel no avisó con antelación del ataque contra la misión iraní en la capital siria. "Los israelíes no nos notificaron su ataque ni el objetivo previsto de su ataque en Damasco", dijo Singh en una sesión informativa, añadiendo que se había dicho en privado a Irán que Estados Unidos no estaba detrás del ataque. Poco antes del ataque, Israel notificó a Estados Unidos que operaría en Siria, pero utilizó un lenguaje vago que no identificaba un objetivo, dijeron dos funcionarios bajo condición de anonimato. Israel "no incluyó ningún detalle sobre quién era su objetivo o dónde se llevaría a cabo, y el ataque ya estaba en marcha antes de que la noticia pudiera ser transmitida a través del Gobierno de Estados Unidos", dijo un funcionario. (Reportaje de Jonathan Landay e Idrees Ali; información adicional de Matt Spetalnik; Editado en español por Héctor Espinoza)