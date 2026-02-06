La Casa Blanca borra publicación racista de Trump que muestra a los Obama como simios

Por Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 6 feb (Reuters) -

Un video compartido en la cuenta de redes sociales de Donald Trump ⁠en el que se representaba al ⁠exmandatario demócrata Barack Obama y a la exprimera dama Michelle Obama como simios fue eliminado el viernes, tras críticas que acusaron que rememoraba imágenes racistas utilizadas durante mucho tiempo para deshumanizar a las personas ⁠de ascendencia ‌africana.

"Un miembro ​del personal de la Casa Blanca publicó erróneamente el mensaje", dijo un funcionario de la Casa Blanca, que no ​quiso ser identificado. "Ha sido eliminado".

La declaración la hizo horas después de que la portavoz de la Casa ‌Blanca, Karoline Leavitt, calificó de "indignación falsa" la oleada de reacciones negativas ‌al video, incluidas las de varios destacados legisladores ​republicanos.

A última hora del jueves, Trump compartió un video de un minuto de duración en el que amplificaba las falsas afirmaciones de que su derrota electoral en 2020 fue resultado de un fraude. En el video se insertó un clip, aparentemente generado por inteligencia artificial, en el que se veía a primates bailando con las cabezas de los Obama superpuestas.

La publicación suscitó rápidas críticas por parte de destacadas figuras políticas, entre ellas el senador republicano Tim Scott, un aliado de Trump que es negro.

"Rezo para que sea falso, porque ⁠es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca", dijo Scott en X. "El presidente debería eliminarlo". El representante republicano Mike Lawler, de ​Nueva York, fue uno de los varios políticos destacados que dijeron que Trump debería disculparse y eliminar la publicación.

Antes de que se eliminara, Leavitt dijo que era "un video meme de internet que representa al presidente Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes de El rey león". El clip de Trump incluía una canción de ese musical. Un portavoz de los Obama no quiso hacer comentarios.

Durante siglos, los supremacistas blancos han representado a las personas ⁠de ascendencia africana como monos como parte de campañas para deshumanizar y dominar a las poblaciones negras.

"Que Trump y sus ​seguidores racistas se queden con la espina de que los futuros estadounidenses acogerán a los Obama como figuras queridas, mientras que a él lo estudiarán como una mancha en nuestra historia", dijo Ben Rhodes, exasesor de Obama, en X.

Trump tiene un historial de compartir retórica racista ‍y durante mucho tiempo promovió la falsa teoría conspirativa de que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos. En diciembre, el republicano describió a los somalíes como "basura" que debería ser expulsada del país.

El año pasado fue criticado por representar al líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, que es negro, con un bigote superpuesto y un sombrero.

Los defensores de los derechos civiles dicen que la ​retórica de Trump se ha vuelto cada vez más audaz, normalizada y políticamente aceptable.

"El video de Donald Trump es descaradamente racista, repugnante y absolutamente despreciable", dijo Derrick Johnson, presidente nacional de la NAACP, un grupo de derechos civiles, en un comunicado enviada por correo electrónico. "Los votantes lo están viendo y lo ‍recordarán en las urnas". (Reportaje de la oficina de Reuters en Washington; Editado en español por Juana Casas)