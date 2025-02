La Casa Blanca decidirá qué medios de comunicación cubren a Trump, rotará a algunos tradicionales

La Casa Blanca anunció el martes que sus funcionarios “determinarán” qué medios de comunicación pueden cubrir regularmente al presidente Donald Trump de cerca, lo que representa una ruptura drástica con un siglo de tradición en la que un grupo de organizaciones de noticias elegidas de manera independiente acompaña al jefe del Ejecutivo y lo cuestiona en nombre de los estadounidenses comunes.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que los cambios rotarán a los medios tradicionales del grupo e incluirán algunos servicios de streaming. Leavitt presentó el cambio como una modernización del grupo de prensa y señaló que la medida sería más inclusiva y restauraría “el acceso de nuevo al pueblo estadounidense” que eligió a Trump. Sin embargo, expertos en medios de comunicación dijeron que la medida plantea inquietantes problemas relacionados con la Primera Enmienda debido a que el presidente está eligiendo quién lo cubre.

“El equipo de prensa de la Casa Blanca, en este gobierno, determinará quién disfruta del acceso muy privilegiado y limitado en espacios como el avión presidencial y el Despacho Oval", señaló Leavitt en su conferencia de prensa diaria. “Un grupo selecto de periodistas con sede en (Washington) D.C. ya no debería tener un monopolio del acceso a la prensa en la Casa Blanca", añadió.

Leavitt dijo que la Casa Blanca “redoblará” su decisión de excluir a The Associated Press de muchos eventos presidenciales, una desviación de la práctica probada y a veces controversial durante más de un siglo de un grupo de periodistas de cada plataforma compartiendo las palabras y actividades de los presidentes con medios de comunicación y oficinas del Congreso que no pueden asistir a los eventos en espacios reducidos. Tradicionalmente, los miembros del grupo deciden quién entra en espacios pequeños como el Despacho Oval y el avión presidencial.

“Es momento de que la operación de prensa de la Casa Blanca refleje los hábitos mediáticos del pueblo estadounidense en 2025, no en 1925”, dijo Leavitt.

Hay implicaciones de la Primera Enmienda

El cambio, comentó un experto en presidentes y la prensa, “representa un movimiento peligroso para la democracia".

“Significa que el presidente puede elegir quién cubre el poder ejecutivo, ignorando el hecho de que son los estadounidenses quienes, a través de sus impuestos, financian el funcionamiento de la Casa Blanca, los viajes del presidente y el salario de la secretaria de Prensa”, dijo Jon Marshall, profesor de historia de los medios en la Universidad Northwestern y autor de “Clash: Presidents and the Press in Times of Crisis”, en un mensaje de texto.

Eugene Daniels, presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, dijo que la organización expande constantemente a sus miembros y las rotaciones del grupo para facilitar la inclusión de nuevos medios emergentes.

“Esta acción atenta contra la independencia de una prensa libre en Estados Unidos. Sugiere que el gobierno elegirá a los periodistas que cubren al presidente”, dijo Daniels en un comunicado. “En un país libre, los mandatarios no deben poder elegir a su propio grupo de prensa".

El Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa señaló que se trataba de “un cambio drástico en cómo el público obtiene información sobre su gobierno".

“El grupo de prensa de la Casa Blanca existe para servir al público, no a la presidencia”, aseveró Bruce D. Brown, presidente del grupo, en un comunicado.

Esto se produce en el contexto de una demanda federal

Leavitt habló un día después de que un juez federal se negó a ordenar de inmediato a la Casa Blanca que restaurara el acceso de la AP a muchos eventos presidenciales. La agencia de noticias, mencionando la Primera Enmienda, demandó a Leavitt y a otros dos funcionarios de la Casa Blanca por excluir a la AP de algunos eventos presidenciales debido a su negativa a llamar al Golfo de México el “Golfo de Estados Unidos” como ordenó Trump. La AP ha dicho que su estilo mantendría el nombre “Golfo de México” pero también informará la decisión de Trump.

El juez federal de distrito Trevor N. McFadden dijo que la AP no había demostrado que había sufrido un daño irreparable. Pero instó al gobierno de Trump a reconsiderar su prohibición de dos semanas y señaló que la jurisprudencia en el circuito “es uniformemente poco útil para la Casa Blanca".

Sin embargo, la decisión de McFadden fue momentánea. Les dijo a los abogados del gobierno de Trump y de la AP que el asunto requería más exploración antes de dictar sentencia. Se programó otra audiencia para finales de marzo.

Audiencias nacionales e internacionales utilizan el Manual de Estilo de la AP. La agencia de noticias ha dicho que su guía se ofreció para promover la claridad.

El Manual de Estilo de la AP reconoce una orden ejecutiva de Trump en la que se le volvió a dar el nombre de monte McKinley a la cumbre más alta de Estados Unidos, conocida previamente como Denali. Trump tiene la autoridad para hacerlo porque toda la montaña está dentro del país que gobierna, ha dicho la AP.

