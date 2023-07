La Casa Blanca descarta que Biden vaya a indultar a su hijo, Hunter en un proceso judicial por delitos fiscales

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha descartado con rotundidad que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vaya a indultar a su hijo Hunter, inmerso en un controvertido proceso judicial por evasión de impuestos.

Cuestionada por esta posibilidad por parte de un periodista, Jean-Pierre ha respondido con un tajante "no". Cuando iba a ser repreguntada por el asunto, la portavoz de la Casa Blanca ha interrumpido al reportero para afirmar: "Simplemente he dicho que no".

Hunter Biden alcanzó hace apenas un mes un acuerdo con el Departamento de Justicia en virtud del que reconocía una serie de delitos fiscales a cambio de evitar un posible ingreso en prisión. Aquel pacto fue ampliamente criticado por la oposición a Biden.

Adem√°s, el pacto contemplaba una resoluci√≥n alternativa para otro delito relativo a la posesi√≥n ilegal de armas de fuego, seg√ļn la cual la acusaci√≥n quedar√≠a archivada si Hunter Biden ingresaba en una suerte de programa de rehabilitaci√≥n.

Sin embargo, el miércoles el asunto dio un nuevo giro después de que la Justicia rechazara el acuerdo entre Hunter Biden y la Fiscalía, e instase a ambas partes a presentar más pruebas para aceptarlo. En respuesta, el hijo del mandatario se declaró inocente de los cargos.

La Casa Blanca ha evitado en todo momento pronunciarse al respecto del proceso que enfrenta el hijo del presidente, y se ha limitado a apuntar que Hunter Biden es un "ciudadano privado" que tiene abierta una causa judicial que consideran es "un asunto privado".

Hunter Biden es el √ļnico hijo del primer matrimonio del presidente que sigue con vida. La actividad empresarial de Hunter, curtido en consultoras y grupos de presi√≥n, ha sido motivo recurrente de cr√≠ticas, especialmente por sus relaciones con firmas extranjeras.

Su nombre también protagonizó el primer juicio político presentado contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, al que se acusó de intentar presionar a Ucrania para que presuntamente investigara supuestas irregularidades.

Europa Press