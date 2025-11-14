La Casa Blanca dice que Alibaba está ayudando al Ejército chino en operaciones contra EE. UU.: FT

WASHINGTON, 14 nov (Reuters) - Washington acusa a la empresa de mercados en línea Alibaba de proporcionar apoyo tecnológico a "operaciones" militares chinas contra objetivos en Estados Unidos, informó el viernes el Financial Times, citando un memorando de seguridad nacional de la Casa Blanca.

El memorando incluye información desclasificada de "alto secreto" sobre cómo el grupo chino suministra al Ejército Popular de Liberación capacidades que la Casa Blanca cree que amenazan la seguridad de Estados Unidos, informó el FT.

Alibaba y la embajada china en Washington no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. (Reporte de Jasper Ward; Editado en Español por Ricardo Figueroa)