La Casa Blanca dice que "lo mejor" para Cuba es hacer pronto grandes cambios

WASHINGTON, 18 feb (Reuters) -

La Casa Blanca dijo el miércoles que lo mejor para Cuba era realizar cambios significativos pronto, pero no llegó a pedir una renovación del liderazgo del Gobierno.

"Se trata de un régimen en decadencia. Su país se está derrumbando y por eso creemos que lo mejor para ellos es realizar cambios drásticos muy pronto", dijo a periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Estados Unidos desea ver democracias florecientes y prósperas en todo el mundo, especialmente en el hemisferio occidental, pero dijo que no comentaría ninguna medida que vaya a tomar para lograrlo, añadió. (Reporte de Steve Holland, redacción de Andrea Shalal; edición en español de Javier López de Lérida)

