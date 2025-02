La casa blanca dice que musk no es empleado del doge y no tiene autoridad para tomar decisiones

WASHINGTON, 17 feb (Reuters) - El papel del multimillonario Elon Musk en el Gobierno de Trump es como empleado de la Casa Blanca y principal asesor del presidente, no es un empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y no tiene autoridad para tomar decisiones, dijo la Casa Blanca en una presentación judicial el lunes. Según el escrito firmado por Joshua Fisher, director de la Oficina de Gobierno de la Casa Blanca, Musk solo puede asesorar al presidente y comunicarle sus directrices.

"Al igual que otros asesores de alto nivel de la Casa Blanca, Musk no tiene autoridad real o formal para tomar decisiones gubernamentales por sí mismo". El documento registrado de Fisher, presentado en un caso contra Musk por el Estado de Nuevo México, decía que Musk no era empleado del Servicio DOGE de EEUU, ni de la Organización Temporal del Servicio DOGE de EEUU, y añadía: "El señor Musk no es el Administrador del Servicio DOGE de Estados Unidos". El DOGE ha barrido las agencias federales desde que Donald Trump comenzó su segundo mandato como presidente el mes pasado y puso a Musk, máximo ejecutivo del fabricante de automóviles Tesla , a cargo de erradicar el gasto superfluo como parte de una revisión dramática del Gobierno que ha incluido miles de recortes de empleos. (Información de David Brunnstrom; edición de Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)