La Casa Blanca inaugura un 'Paseo de la Fama presidencial' y coloca un bolígrafo automático en el lugar de Biden

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Casa Blanca ha inaugurado este miércoles el 'Paseo de la Fama presidencial', un corredor situado en el exterior del Despacho Oval que incluye retratos de todos los presidentes de Estados Unidos, a excepción del último, Joe Biden, sustituido por la imagen de un bolígrafo automático escribiendo la firma del exmandatario demócrata.

La propia sede presidencial ha difundido en la red social X varias imágenes de este paseo, incluyendo una en la que el actual inquilino, Donald Trump, pasea observando las fotografías, rodeadas por marcos dorados, y se detiene ante el cuadro destinado a su predecesor.

El uso del 'autopen' o bolígrafo automático, un instrumento que permite firmar diferentes documentos una vez introducido el modelo de firma real, ha sido uno de los principales asuntos con los que el republicano ha criticado a Biden, aduciendo un supuesto abuso debido al "deterioro cognitivo" que le atribuye, pese a que esta herramienta ha sido empleada por múltiples presidentes de uno y otro partido en los últimos años.

De hecho, el republicano ordenó el pasado mes de junio a la fiscal general, Pam Bondi, y al asesor jurídico de la Presidencia que investiguen para determinar "si ciertas personas conspiraron para engañar al público sobre el estado mental de Biden y ejercer inconstitucionalmente las autoridades y responsabilidades del presidente".

Biden ha rechazado las repetidas acusaciones de Trump, afirmando que las sugerencias de éste son "ridículas y falsas" y enmarcándolas en una supuesta estrategia de distracción acerca de la gestión gubernamental del actual mandatario.

Por otro lado, la reforma del Paseo de la Fama es el último ejemplo de la remodelación de la sede de la Presidencia estadounidense emprendida por Trump, que también ha ordenado el reemplazo del césped del Jardín de Rosas por un patio de piedra y ha dirigido la construcción de un salón de baile cerca del Ala Este de la Casa Blanca.