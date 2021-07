La casa blanca se alía con estrella pop olivia rodrigo para impulsar vacunación juvenil

WASHINGTON, 13 jul (Reuters) - La cantante y actriz Olivia Rodrigo visitará el miércoles al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al experto en enfermedades infecciosas Dr. Anthony Fauci en la Casa Blanca para grabar videos que animen a los jóvenes a vacunarse contra el COVID-19, según informó la Casa Blanca.

La visita forma parte del esfuerzo del gobierno de Biden por convencer a más jóvenes de que se vacunen contra el coronavirus a medida que aumentan los casos en todo el país. (Gráfico de los casos en EEUU) https://tmsnrt.rs/2WTOZDR

La variante Delta, que se está convirtiendo en la dominante en muchos países, se transmite más fácilmente que las versiones anteriores del coronavirus y puede causar una enfermedad más grave, especialmente entre los más jóvenes. Ahora se ha detectado en todos los estados de Estados Unidos, según las autoridades sanitarias.

Olivia Rodrigo, de 18 años, es conocida por éxitos como "deja vu", "drivers license" y "good 4 u" y por protagonizar la serie de Disney+ "High School Musical, El musical...La serie".

"La administración Biden-Harris está haciendo un esfuerzo continuo para conseguir que más jóvenes se vacunen, incluyendo el trabajo con las escuelas, los pediatras, los campamentos de verano y aprovechando las redes sociales y las celebridades influyentes", dijo un funcionario de la Casa Blanca.

Según un informe de junio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los adultos más jóvenes se vacunan a un ritmo mucho menor que los adultos más mayores.

Al ritmo actual, el 70% de la población estadounidense no recibirá la primera dosis de la vacuna hasta el 1 de diciembre, según el análisis de Reuters de las cifras de vacunación de Our World in Data. (Gráfico sobre la vacunación) https://tmsnrt.rs/2TbE5vy

(Reporte de Merdie Nzanga; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters