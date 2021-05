La Casa del Dragón ficha a Graham McTavish de Outlander

La Casa del Dragón (House of the Dragon), spin-off de Juego de tronos, ya ha iniciado su rodaje. Las imágenes de la grabación sugirieron que el actor Graham McTavish se había unido al reparto, pese a que su fichaje no había sido anunciado. Ahora ha sido el intérprete quien ha confirmado su participación en el proyecto.

En una entrevista con la revista Stylist, le preguntaron al artista acerca de los rumores. "Estoy disfrutando. Realmente me estoy divirtiendo mucho. Acabamos de comenzar. Es un proyecto muy grande, así que nos estamos conociendo. Son personas encantadoras. Es genial, pero no puedo decirte mucho. ¡Realmente no puedo contar nada sobre la historia! Pero incluye muchos dragones", dejó caer, confirmando su fichaje.

Las especulaciones comenzaron cuando Radio Times afirmó que McTavish había sido visto "con su vestuario completo en el set de House of the Dragon". Sin embargo, por el momento no se sabe qué personaje interpreta. Los rumores apuntan a que podría dar vida a Harrold Westerling, Lord Comandante de la Guardia Real.

McTavish es conocido por su rol de Dougal MacKenzie en Outlander. Además, dio vida a Dwalin en la saga El Hobbit, así como a Lewis en John Rambo. Próximamente encarnará a Dijkstra en The Witcher.

La Casa del Dragón (House of the Dragon), basada en Fuego y sangre de George R.R. Martin, se ambienta 300 años antes de los eventos de Juego de tronos y cuenta la historia de la casa Targaryen. La ficción se centrará en la etapa del reinado de Viserys I tras heredar un reino pacífico de manos de su abuelo Jaehaerys I. Martin y Ryan Condal son los creadores de la producción, cuya primera temporada de 10 episodios llegará a HBO en 2022.

Europa Press