La Casa Real española expresa su "gran preocupación" por el "grave accidente" de dos trenes en el sur

La Casa Real española expresó su "gran preocupación" por el "grave accidente" entre dos trenes que transportaban a centenares de pasajeros en la provincia de Córdoba (sur) y que deja al menos 21 fallecidos.

"Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz", indicó la Casa Real que encabeza el rey Felipe VI y la reina Letizia en un comunicado en la red social X, expresando el "más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos".

A causa del accidente, las líneas de alta velocidad entre Madrid y el sur de España estarán "suspendidas" el lunes, anunció Adif, gestor de la red.