La Casa Real muestra sus condolencias por el fallecimiento de Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno

SANTANDER, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Casa Real ha transmitido sus condolencias por el fallecimiento del exdelegado del Gobierno en Cantabria Agustín Ibáñez, que murió el pasado viernes a los 72 años tras sufrir un infarto cuando conducía su moto por la CA-455 en San Mamés de Meruelo.

Las condolencias por el fallecimiento de Ibáñez han sido transmitidas por la Casa de Su Majestad el Rey a la Delegación del Gobierno en Cantabria para que se las traslade a los familiares del fallecido.

La Delegación del Gobierno informó el pasado sábado del suceso en el que murió quien estuviera al frente de la misma entre 2004 y 2011 y, desde entonces, numerosas personalidades, principalmente del mundo de la política, han expresado su pésame.

De hecho, la Delegación decidió abrir de forma extraordinaria el domingo para recordar a Ibáñez.

El funeral con cenizas se celebra esta tarde, a partir de las 17.30 horas, en la Iglesia Parroquial Santa María del Puerto de Santoña y acto seguido será el entierro en el cementerio del municipio.

