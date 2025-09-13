La Casa Real y el Gobierno felicitan a María Pérez tras ganar su tercer oro mundial de atletismo
MADRID, 13 Sep. 2025 (Europa Press) -
La Casa Real y el Gobierno han felicitado en redes sociales a María Pérez tras haber ganado esta madrugada en Tokio su tercer oro mundial de atletismo en la disciplina de 35 kilómetros marcha.
A través de una publicación en X, la Casa Real ha transmitido su enhorabuena a la atleta andaluza: "Con este tercer oro mundial confirmas lo que ya sabíamos: naciste para hacer historia".
Asimismo, le han referido que es "leyenda viva del atletismo y referente del deporte español".
De su lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado a Pérez de "espectacular" por la reválida de este título.
"Eres historia del deporte español. Inspiración y ejemplo para todos", ha glosado.
Por su parte, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha subrayado que Pérez es "el símbolo de una generación de mujeres que están transformando la realidad deportiva de nuestro país, con coraje y una determinación inquebrantable".
"El deporte femenino ya no pide permiso; avanza imparable. Nuestras deportistas no tienen límites", ha remachado Alegría.
La atleta granadina, con un tiempo de 2h39:01, se ha convertido este sábado en campeona del mundo en la citada modalidad revalidando así el título que logró hace dos años en Budapest (Hungría) y elevando su medallero particular a tres oros, algo que ningún hombre o mujer había logrado jamás en el atletismo español.
