La caza furtiva de rinocerontes se duplica en el parque Kruger de Sudáfrica

La caza furtiva de rinocerontes casi se duplicó en 2025 en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica respecto al año anterior, informó el gobierno el martes.

Sudáfrica alberga la mayor población de rinocerontes del mundo, cuyos cuernos alcanzan precios muy altos en el mercado negro.

Kruger, uno de los parques nacionales más grandes de África, perdió 175 rinocerontes por la caza furtiva en 2025, frente a los 88 registrados el año anterior, indicó el ministerio de Medio Ambiente en un comunicado.

En todo el país, los cazadores furtivos mataron a 352 rinocerontes el año pasado, un 16% menos que en 2024, indicó el ministerio, que atribuye el descenso a los programas de descornado y al uso de cámaras y sensores avanzados.

El parque también realizó pruebas de polígrafo a los guardias del parque que llevaron al despido de siete empleados.

Sudáfrica cuenta con la mayor población de rinocerontes del mundo. En 2024 tenía cerca de 14.390, más del 80% rinocerontes blancos, según la International Rhino Foundation. La población mundial asciende a unos 26.700 individuos.

El ministerio de Medio Ambiente no precisó si los animales cazados furtivamente eran rinocerontes blancos o negros, una especie catalogada como en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).