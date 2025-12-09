La cena de los Nobel, un asunto familiar: los chefs preparan un festín con ingredientes nórdicos

Por Greta Rosen Fondahn

ESTOCOLMO, 9 dic (Reuters) - En la bulliciosa cocina del ayuntamiento de Estocolmo, un grupo chefs se ha reunido para preparar una sofisticada cena con un menú secreto —y un toque familiar— para los científicos y la realeza que se darán cita esta semana en la cena de gala del Premio Nobel en Suecia.

Más de cuarenta chefs tienen la tarea de preparar la cena de tres platos para el banquete anual, al que asisten los galardonados y sus familias, la familia real sueca y una generosa representación de la élite del país.

"Queremos aplicar nuestra forma de cocinar, nuestro ADN, y plasmarlo en esta cena para 1.300 personas", explica Pi Le, que junto con Tommy Myllymaki se encarga de los dos primeros platos de este año.

"Tomar algo que resulte familiar en cuanto al sabor y añadirle un pequeño toque diferente."

Los dos chefs regentan normalmente un restaurante con dos estrellas Michelin en la isla de Djurgarden, en Estocolmo.

Según Myllymaki, el menú se definió a finales de septiembre tras "muchas pruebas".

El menú, un secreto muy bien guardado, no se revelará hasta que los invitados —los hombres con corbata blanca y frac y las mujeres con vestidos de noche— se sienten en las 59 mesas que llenan el Salón Azul el miércoles. Sin embargo, los chefs comparten algunos detalles. Los ingredientes del bosque nórdico son protagonistas, como setas porcini secas y en el postre endrinas y frambuesas silvestres, mientras que con el entrante se servirán 400 botellas de champán.

No obstante, para los chefs, el banquete es también un asunto familiar.

La vajilla se ha renovado por primera vez desde su creación hace más de treinta años con un cuchillo de mantequilla fabricado en roble y desarrollado junto con el hermano de Le.

La fabricación artesanal de los 1.300 cuchillos, con madera del sur de Suecia, llevó mucho tiempo.

"Necesitábamos refuerzos para cumplir con el plazo", dijo Le. "Mi madre, mi hermana y mi padre vinieron a ayudar".

Frida Backe, pastelera por segundo año en el evento, se ha inspirado en los días de su infancia que pasó en el bosque con sus abuelos para crear el postre de este año.

Las endrinas son "unas bayas un poco olvidadas", dice. "Se necesita un poco de obstinación y creatividad para trabajar con ellas."

En Oslo se celebran festejos separados para el Premio Nobel de la Paz.

