La central nuclear más grande del mundo se reactivará este miércoles en Japón, según operador

La central nuclear más grande del mundo volverá a ponerse en marcha este miércoles en Japón, anunció su empresa operadora.

La planta de Kashiwazaki-Kariwa fue paralizada como los demás reactores del país asiático después de que un terremoto y un tsunami posterior provocaran un desastre en la central de Fukushima Daiichi en 2011.

“Estamos realizando los preparativos para la puesta en marcha del reactor” de la instalación, ubicada al norte de Tokio, y “prevemos (...) ponerlo en marcha después de las 19H00” locales (10H00 GMT), informó la compañía Tokyo Electric Power (Tepco) en un comunicado.

Japón, un país pobre en recursos, quiere ahora reactivar la energía atómica y reducir su dependencia de los combustibles fósiles importados.

Un total de 14 reactores, la mayoría en las prefecturas del este y el sur, ya han reanudado su funcionamiento tras la imposición de estrictas normas de seguridad.

Kashiwazaki-Kariwa será la primera que Tepco -la empresa operadora de Fukushima- ponga de nuevo en marcha tras el desastre.

El vasto complejo se equipó con un dique de 15 metros de altura contra los tsunamis, nuevos sistemas eléctricos de emergencia instalados en altura y otros dispositivos de seguridad.