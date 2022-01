La centro-derecha italiana respalda la candidatura presidencial de berlusconi, según salvini

Por Angelo Amante

ROMA, 13 ene (Reuters) - El bloque de centro-derecha de Italia apoyará la candidatura del ex primer ministro Silvio Berlusconi para convertirse en el próximo presidente de la República, dijo el jueves el líder del partido derechista Liga, Matteo Salvini. El Parlamento italiano se reunirá el 24 de enero para empezar el proceso de votación del nuevo jefe de Estado que sustituirá al saliente Sergio Mattarella. Se espera que los dirigentes de centro-derecha debatan la situación en una reunión fijada para el viernes. "El centro-derecha es firme y unánime en su apoyo a Berlusconi, no aceptaremos vetos ideológicos de la izquierda", dijo Salvini en un comunicado, en referencia a los partidos de centro-izquierda que han criticado las ambiciones presidenciales de Berlusconi. La elección presidencial está dominando el debate político en Italia y probablemente tendrá un gran impacto en el futuro del país. El primer ministro Mario Draghi está entre los principales candidatos al puesto, pero su ascenso al Palacio del Quirinale (la jefatura del Estado) dejaría a los partidos con la opción de instalar un nuevo jefe de Gobierno o pedir elecciones un año antes de lo previsto. En una rueda de prensa celebrada el miércoles, Salvini dejó claro que su partido estaría dispuesto a permanecer en el Gobierno incluso si Draghi se fuera, pero repitió que le gustaría que el expresidente del Banco Central Europeo siguiera siendo primer ministro. El partido Forza Italia de Berlusconi ha dicho que abandonaría el Gobierno de unidad si Draghi pasa al Quirinale. La elección presidencial se realiza mediante una votación entre más de 1.000 parlamentarios y delegados regionales. El voto es secreto, lo que dificulta a los dirigentes de los partidos estar seguros de que los legisladores siguen sus instrucciones. Los analistas y los políticos creen que es poco probable que Berlusconi —que todavía tiene que hacer frente a los juicios relacionados con sus fiestas sexuales de hace más de una década— reúna los apoyos necesarios para ganar la votación. Incluso si todos los legisladores del bloque de centro-derecha votaran por él, Berlusconi seguiría necesitando al menos 50 votos más para convertirse en jefe de Estado, que tendría que captar entre un grupo de 113 legisladores no afiliados. Riccardo Molinari, líder de la Liga en la Cámara Baja, dijo a una emisora de radio italiana que su partido quería que Berlusconi fuera elegido, pero añadió que su bando necesitaba encontrar un candidato que la izquierda también pudiera apoyar. "No es un secreto que Berlusconi es una figura que divide", dijo. (Reporte de Angelo Amante; edición de Crispian Balmer y Alex Richardson; traducido por Tomás Cobos)