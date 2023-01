La centrocampista Ingrid Engen renueva con el FC Barcelona hasta 2025

La jugadora noruega Ingrid Engen seguirá en el FC Barcelona hasta 2025 tras firmar este martes el nuevo contrato con el club blaugrana, al que llegó en verano de 2021 y con el que se compromete, a sus 24 años, para las dos siguientes temporadas.

"Ingrid Engen ha renovado su contrato con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2025. La centrocampista noruega, que acababa su vinculación con el club a final de temporada, ha rubricado su continuidad otros dos años más", anunció el club.

La mediocentro llegó en 2021 procedente del Wolfsburgo alemán, en el que estuvo dos temporadas. Tras una primera campaña de adaptación, en lo que va de este segundo curso está logrando tener más importancia en los esquemas de Jonatan Giráldez. Lleva, en total, 55 partidos y 6 goles.

"Estoy súper contenta de poder quedarme aquí por más años. Sigue siendo un sueño jugar por este club. Desde el primer momento en que llegué me he sentido como en casa", manifestó Engen a los medios oficiales del club.

La noruega aseguró sentirse "muy bien" y evolucionando "todos los días". "Me siento muy bien en el campo. Esta temporada he enseñado quien soy en el terreno de juego, he podido ayudar al equipo y es lo que espero hacer más", valoró.

Europa Press