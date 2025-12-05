La CEO de Santander AM, Samantha Ricciardi, deja la entidad

MADRID, 5 dic. 2025 (Europa Press) -

Santander Asset Management (AM), brazo de inversión del grupo bancario, ha informado de que su actual consejera delegada, Samantha Ricciardi, deja la entidad, según ha señalado la propia firma a través de un comunicado interno.

Ricciardi permanecerá en la gestora durante un tiempo para asegurar una transición ordenada. Por su parte, la firma ha abierto un proceso para buscar a su sustituto, agrega el comunicado.

Asimismo, fuentes cercanas señalan que Ricciardi deja Santander AM para asumir nuevos retos en otra gestora, en tanto que el próximo febrero de 2026 hubiera cumplido cuatro años al frente de la firma.

Este movimiento se ha producido escasas semanas después de haber culminado la integración, con el beneplácito de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de las sociedades gestoras Santander Asset Management (SAM) y Santander Private Banking Gestión (SPBG), creando así una entidad con un equipo de cerca de 130 especialistas en materia de inversión.

Asimismo, Santander AM contaba al cierre del pasado septiembre con un patrimonio bajo gestión de más de 250.000 millones de euros, mientras que en los últimos tres años ha registrado suscripciones netas por valor de 31.600 millones.

Además, la gestora comunicó ayer mismo que alcanzó un nuevo hito histórico al rozar por primera vez los 13.000 millones de euros en activos bajo gestión en su plataforma luxemburguesa, en tanto que este 'hub' ha cosechado 3.000 millones en entradas en lo que va de 2025.

En cuanto al perfil de Ricciardi, cabe destacar que, antes de desembarcar al frente de Santander AM, trabajó para firmas como BlackRock, Schroders y Citi.

También asumió el pasado junio, para un periodo de dos años, la jefatura de Efama, la patronal europea de los fondos de inversión, convirtiéndose así en la primera mujer en desempeñar este cargo.