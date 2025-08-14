La cervecera danesa Carlsberg gana 477,3 millones de euros hasta junio, un 4,7% menos

MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -

El grupo cervecero danés Carlsberg registró unos beneficios netos atribuidos de 3562 millones de coronas danesas (477,3 millones de euros) durante la primera mitad de 2025 frente a los 3739 millones de coronas (501 millones de euros) del mismo periodo del año anterior, un 4,7% menos. La empresa facturó un 18,2% más, hasta un total de 45.855 millones de coronas (6144 millones de euros), mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 9700 millones de coronas (1300 millones de euros), un 15,9% más.

Los ingresos en Europa occidental ascendieron a 25.446 millones de coronas (3409 millones de euros), un 34,9% más. Después, en Asia se generaron 11.208 millones de coronas (1502 millones de euros) y en Europa central, oriental y en la India otros 9194 millones de coronas (1232 millones de euros), un 4,1% menos y un 11,4% más, respectivamente.

Al mismo tiempo, Carlsberg incurrió en unos costes de producción, venta, distribución o administración, entre otros, de 38.622 millones de coronas (5175 millones de euros), un 18,8% más.

"El grupo obtuvo unos resultados sólidos en un semestre difícil, con un buen desarrollo de la cuota de mercado en las tres regiones, especialmente en Europa occidental, impulsado por los buenos resultados de las cervezas prémium, las cervezas sin alcohol y los refrescos", ha explicado el consejero delegado del Carlsberg, Jacob Aarup-Andersen.

De cara a 2025, la compañía ha indicado que el beneficio operativo orgánico aumentará entre un 3% y un 5%. Este pronóstico incluye un impacto negativo de 200 millones de coronas (26,8 millones de euros) por divisas que obvia la hiperinflación en Laos.