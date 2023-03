La CFDT repudia el procedimiento de aprobación en el Senado de la reforma de las pensiones en Francia

Uno de los principales sindicatos de Francia teme que el Gobierno recurra al artículo 49.3 para aprobar la reforma a golpe de "decretazo"

MADRID, 12 Mar. 2023 (Europa Press) -

El secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo -- uno de los principales sindicatos del país, con más de 600.000 afiliados --, Laurent Berger, se ha declarado consternado por el procedimiento usado por el Gobierno francés para aprobar en el Senado la reforma de las pensiones y solo horas después de que cientos de miles de personas salieran a las calles del país para protestar la medida.

El plan del Gobierno, cabe recordar, plantea elevar de 62 a 64 años la edad oficial de jubilación, ampliar los años de cotización necesarios para recibir la pensión máxima y eliminar los regímenes específicos que existen a día de hoy para ciertos sectores.

La votación de este sábado ha tenido lugar después de que el ministro de Trabajo, Olivier Dassault, invocara el artículo 44.3 de la Constitución, que permite la votación en el Senado tras un debate sin voto en la cámara baja, la Asamblea Nacional, sobre las miles de enmiendas presentadas por el partido izquierdista La Francia Insumisa.

"Vamos a decir las cosas como son: este debate no ha tenido lugar en la Asamblea Nacional y ha sido acelerado en el Senado, un lugar donde los textos se cierran en un ambiente distendido", ha lamentado Berger al 'Journal du Dimanche' en su primera entrevista tras la aprobación de la reforma.

La reforma todavía no es ley: queda pendiente una redacción final de un comité sobre un texto definitivo que deberá ser aprobado por el Senado y la Asamblea Nacional, pero lo ocurrido esta pasada noche ha desatado el temor entre los sindicatos a que el Gobierno francés pueda acabar echando mano de otro artículo constitucional, el 49.3, todavía más controvertido, para lograr directamente la entrada en vigor de sus planes de pensiones.

"Siempre he respetado las herramientas democráticas y hay que reconocer que (el uso de este artículo) no sería ilegal, pero de verdad que no me puedo creer que este texto vaya a ser aprobado sin una sola votación en el Parlamento", ha lamentado Berger. "Me parece un ejemplo de democracia viciada, que tendría un enorme impacto para las vidas de decenas de miles personas. La imposición del 49.3 sería un peligro", ha declarado.

Berger iniciará en los próximos días nuevas consultas con el resto de sindicatos y ha recordado que la semana que viene miles de personas volverán a protagonizar concentraciones en todo el país, en particular el miércoles, cuando llegará un nuevo gran día de movilizaciones.

Europa Press