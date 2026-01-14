La chilena Codelco dice recibe permiso ambiental para extensión de vida útil de mina Ministro Hales

SANTIAGO, 14 ene (Reuters) - La estatal chilena Codelco dijo el miércoles que recibió el permiso ambiental para la extensión de la vida útil de su mina de cobre Ministro Hales hasta 2054, que prevé una inversión de US$ 2.800 millones.

La iniciativa permitirá elevar la producción a 200.000 toneladas anuales, desde las actuales 170.000 toneladas.

"La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Antofagasta aprobó de manera unánime el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Desarrollo Futuro División Ministro Hales (DMH)”, dijo la firma en un comunicado.

"El proyecto utilizará exclusivamente agua desalada o de terceros autorizados", agregó.

El proyecto contempla incrementar la capacidad de extracción de material desde 500.000 toneladas por día (tpd) a 550.000 y el procesamiento se elevará desde 57.000 tpd a 65.000 tpd. (Reporte de Fabián Cambero)