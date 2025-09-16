La chilena Codelco y Anglo American firman un acuerdo para producir cobre que generará US$4214 millones

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) - Las empresas mineras Codelco y Anglo American han firmado un acuerdo para implementar el Plan Minero Conjunto en las operaciones de cobre Los Bronces y Andina, en Chile, que generará al menos US$5000 millones (4214 millones de euros) a repartir entre ambas compañías, según informaron las dos firmas a partir de un comunicado.

Este acuerdo, anunciado en febrero de 2025, prevé una producción de 2,7 millones de toneladas de cobre durante un período de 21 años a contar desde 2030, una vez obtengan los permisos pertinentes.

En concreto, las dos empresas prevén una producción adicional de cobre de aproximadamente 120.000 toneladas por año que se reparta en igualdad entre ambas con costes unitarios un 15% más bajos en comparación con las operaciones independientes.

Para ello, crearán una nueva empresa operadora, de propiedad conjunta y control compartido entre Anglo American y Codelco, controlada por el Estado chileno, que coordinará la ejecución de dicho plan, si bien cada parte conservará la propiedad total de sus respectivos activos y continuará explotando sus concesiones por separado.

Además de las aprobaciones habituales en materia de competencia y regulación el acuerdo está sujeto a la obtención de los permisos medioambientales y sectoriales correspondientes.

"Esta colaboración para una minería sostenible nos permitirá, además, satisfacer la urgente necesidad de más minerales críticos para la transición energética, en un mundo en el que, hasta ahora, la producción de cobre está estancada", declaró el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco.

"El cobre es un recurso vital para la transición energética mundial y está en el centro de nuestras ambiciones de crecimiento. Estamos muy satisfechos de cerrar este acuerdo histórico con Codelco, que marca el inicio de una nueva etapa para Los Bronces y Andina, dos activos de cobre, excepcionales", expresó el consejero delegado del Grupo Anglo American, Duncan Wanblad.