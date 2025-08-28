La chilena Hortifrut refuerza su presencia en el mercado asiático con su participación en Asia Fruit Logistica

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

La chilena Hortifrut, especializada en la producción y comercialización de berries, reafirma su compromiso con el desarrollo del mercado asiático a través de su participación en la feria Asia Fruit Logistica 2025, que este año se celebrará del 3 al 5 de septiembre en Hong Kong, según ha informado la empresa en un comunicado.

La firma estará presente en el Hall 3-Stand 3R42 junto a su socio Naturipe, desde donde presentará su portfolio de variedades premium y destacará sus avances en sostenibilidad, trazabilidad y eficiencia operativa.

Esta compañía abastece la región mediante la producción local en India y China, en alianza con socios locales, y con importación directa de fruta de ultramar desde sus operaciones globales, en especial de Perú, Chile y México, con el fin de mantener una disponibilidad constante durante todo el año.

"Asia es un mercado dinámico y exigente, donde el consumidor busca berries de calidad superior y sabor excepcional. Nuestra propuesta combina genética premium, presencia local y colaboración global para responder a esa demanda. India y China son fundamentales en nuestra visión regional de largo plazo", ha señalado el consejero delegado de Hortifrut APAC, Bobby Yavari.

Hortifrut IG Berries recibió el premio 'Impact' en los Asia Fruit Awards de 2024 por su liderazgo en el desarrollo de la categorías de berries en India, desde el cultivo de variedades superiores hasta la promoción de marca y el desarrollo comercial.