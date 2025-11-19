La chilena SQM aumenta sus utilidades trimestrales gracias al repunte de los precios del litio

19 nov (Reuters) - El productor chileno de litio SQM reportó el martes un aumento en la utilidad neta del tercer trimestre, ayudado por un mejor entorno que elevó los precios promedio del litio por primera vez en dos años.

SQM, segundo productor mundial de litio, dijo que la ganancia neta del trimestre finalizado el 30 de septiembre fue de US$178,4 millones, o US$0,62 por acción, frente a los US$131,4 millones del año anterior.

Los ingresos del trimestre aumentaron un 8,9%, a US$1.170 millones, frente a los US$1.080 millones del mismo período del año anterior.

SQM señaló que los ingresos por litio y derivados aumentaron un 21,4%, a US$603,7 millones en el trimestre, impulsados por una demanda superior a la prevista.

"Esperamos que esta tendencia al alza continúe durante el cuarto trimestre, respaldada por una fuerte demanda de litio, no solo proveniente de vehículos eléctricos (EV), sino también de sistemas de almacenamiento de energía (ESS)", dijo el gerente general de SQM, Ricardo Ramos.

SQM, una de las dos únicas empresas que producen litio en Chile, también fabrica fertilizantes y productos químicos industriales.

Los precios del litio han bajado desde los máximos históricos alcanzados en 2022, a medida que el crecimiento de la oferta superaba a la demanda, presionando los márgenes de los productores mundiales, entre ellos SQM, y de competidores como la estadounidense Albemarle.

Aun así, se espera que la demanda de este metal para baterías aumente en los próximos años, en línea con el crecimiento de los vehículos eléctricos y el almacenamiento en baterías.

SQM dijo que se está acercando a la formalización de su asociación con la minera estatal Codelco para aumentar la extracción de litio en el salar de Atacama, con sólo la aprobación de la Contraloría de Chile aún pendiente después de que el regulador de los mercados de China autorizara el acuerdo el mes pasado.

Codelco espera recibir el visto bueno a finales de año, según una fuente de la empresa.

(Información de Daina Beth Solomon en Santiago y Disha Mishra en Bengaluru; edición de Nivedita Bhattacharjee; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)