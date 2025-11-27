La china Anta estudia lanzar una oferta por Puma, según Bloomberg News

27 nov (Reuters) - El fabricante chino de ropa deportiva Anta Sports Products se encuentra entre las empresas que exploran una posible adquisición de la marca alemana de ropa deportiva Puma, informó Bloomberg News el jueves.

Anta, que cotiza en Hong Kong, ha estado trabajando con un asesor para evaluar una oferta por Puma y podría asociarse con una firma de capital riesgo si decide seguir adelante con una oferta, según el artículo, que cita a personas familiarizadas con el asunto.

Las acciones de Puma avanzaban un 12% en las operaciones previas a la comercialización. La empresa declinó comentarios sobre el artículo cuando Reuters se puso en contacto con ella.

Otros posibles interesados podrían ser el grupo chino de ropa deportiva Li Ning, que ha estado discutiendo opciones de financiación con los bancos mientras echa un primer vistazo a Puma, según el medio. Puma también podría atraer el interés de la empresa japonesa de ropa deportiva ASICS, según el artículo.

Anta Sports y ASICS no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios. Li-Ning dijo en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters que la empresa "no ha entablado ninguna negociación o evaluación sustantiva en relación con la transacción mencionada en la noticia" y añadió que la empresa sigue centrándose en el crecimiento y el desarrollo de su marca.

El mayor accionista de Puma, Artemis, el grupo no cotizado que controla Kering, propietario de Gucci, ha dicho que está considerando todas las opciones para su participación del 29%, aunque una fuente cercana a la firma dijo a Reuters en septiembre que no vendería al valor de mercado de entonces. La valoración de mercado de Puma es actualmente de 2.520 millones de euros (US$2.920 millones), según datos de LSEG.

(1 dólar = 0,8617 euros)

