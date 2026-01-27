La china Anta Sports compra el 29% de Puma por US$1.800 millones

Por Scott Murdoch y Roushni Nair

27 ene (Reuters) - La mayor marca china de ropa deportiva, Anta Sports Products, anunció el martes que comprará a la familia Pinault una participación del 29,06% en Puma por 1.500 millones de euros (US$1.800 millones), lo que la convierte en el mayor accionista del fabricante alemán de ropa deportiva

Se espera que la operación ayude a Puma a aumentar sus ventas en el lucrativo mercado chino y a Anta en su intento de convertirse en una empresa más globalizada

La empresa de ropa deportiva, que cotiza en la bolsa de Hong Kong y tiene un valor de US$27.800 millones, pagará 35 euros por acción en efectivo a la sociedad holding de la familia Pinault, Artemis, que también controla el conglomerado de lujo Kering, que cotiza en la bolsa de París

La operación ayudará a Artemis a reducir su elevada carga de deuda, y las acciones de Kering subieron un 1% tras conocerse la noticia. Las acciones de Puma subieron inicialmente un 17%, pero retrocedieron hasta subir un 3% a las 0830 GMT, todavía cerca de sus niveles más bajos en una década

La oferta representa una prima del 62% sobre el precio de cierre de las acciones de Puma, de 21,63 euros el lunes, y se produce en un momento en el que la firma alemana busca reactivarse tras perder terreno frente a Nike

y Adidas. También se enfrenta a la competencia de marcas de rápido crecimiento como New Balance y Hoka

Reuters fue el primer medio que informó sobre el acuerdo a principios de este mes

Puma tiene más posibilidades de crecimiento en China, según dijo a Reuters un alto ejecutivo de Anta

"Puma tiene más potencial en el mercado chino, donde están infrarrepresentados con solo el 7% de sus ingresos globales. Tenemos muchas ideas sobre cómo hacer que Puma tenga más éxito en China", dijo Wei Lin, vicepresidente global de Anta para sostenibilidad y relaciones con los inversores

Anta, que tiene un historial de adquisición y renovación de marcas deportivas y de estilo de vida occidentales, dijo que Puma era un negocio global que complementaba sus marcas existentes y podía aumentar su competitividad internacional. Anta es propietaria de Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport y Maia Active. También es el mayor accionista de Amer Sports, que incluye Salomon, Wilson, Peak Performance y Atomic

"La sólida ejecución posterior a la adquisición y la potenciación operativa de Anta también nos han dado confianza en su revitalización del negocio de Puma en el futuro", dijeron los analistas de Citigroup en una nota de análisis el martes

Anta dijo que pediría puestos en el consejo de administración de Puma una vez finalizada la operación, pero que no buscaría una adquisición total de la empresa

Las acciones de Anta subían un 1,6% en las últimas operaciones de la tarde, frente a una subida del 1,3% del índice de Hong Kong

