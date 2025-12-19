La china ByteDance firma un acuerdo para crear una empresa conjunta que gestione TikTok en EE. UU.

Por David Shepardson

WASHINGTON, 18 dic (Reuters) - ByteDance, propietaria china de TikTok, firmó acuerdos vinculantes para formar una empresa conjunta que cederá el control de las operaciones de la app estadounidense de TikTok a inversores estadounidenses y globales, en un gran paso para evitar el veto estadounidense y poner fin a años de incertidumbre.

El acuerdo es un hito para la aplicación de vídeos cortos utilizada regularmente por más de 170 millones de estadounidenses después de años de batallas que comenzaron en agosto de 2020, cuando el presidente Donald Trump intentó por primera vez sin éxito prohibir la aplicación por preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos.

Los detalles del acuerdo están en línea con los esbozados en septiembre, cuando Trump retrasó hasta el 20 de enero la aplicación de la ley que prohíbe la app a menos que sus propietarios chinos la vendan, en medio de los esfuerzos por extraer los activos estadounidenses de TikTok de la plataforma global. También dijo que el acuerdo cumplía los términos de los requisitos de desinversión en virtud de una ley de 2024.

La nueva empresa estadounidense estará valorada en unos 14.000 millones de dólares, según dijo el vicepresidente JD Vance en septiembre. Esa cifra estaba por debajo de las estimaciones de los analistas y la cifra definitiva no se hizo pública el jueves.

Según el acuerdo, inversores estadounidenses y mundiales, entre ellos el gigante de la computación en nube Oracle, el grupo de capital riesgo Silver Lake y MGX, en Abu Dhabi, tendrán una participación del 80,1% en la nueva TikTok USDS Joint Venture LLC, mientras que ByteDance conservará el 19,9%.

DUDAS SOBRE EL PAPEL DE CHINA

La Casa Blanca dijo en septiembre que la nueva empresa conjunta operaría la aplicación estadounidense de TikTok, pero sigue habiendo dudas sobre el acuerdo, incluidas las relaciones comerciales entre la nueva empresa conjunta y ByteDance. El jueves, la Casa Blanca remitió las preguntas sobre el acuerdo a TikTok.

El consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew, dijo a los empleados que la empresa conjunta "operaría como una entidad independiente con autoridad sobre la protección de datos en EEUU, la seguridad de los algoritmos, la moderación de contenidos y la garantía del software", según un memorando al que tuvo acceso Reuters.

Chew añadió que las entidades estadounidenses de TikTok global "gestionarán la interoperabilidad global de los productos y determinadas actividades comerciales, como el comercio electrónico, la publicidad y el marketing" de forma independiente a la empresa conjunta.

Rush Doshi, que trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional bajo la presidencia de Joe Biden, dijo que no estaba claro si el algoritmo había sido transferido, licenciado o seguía siendo propiedad y estando controlado por Pekín, con Oracle limitándose a proporcionar "supervisión".

En septiembre, los medios de comunicación chinos informaron de que ByteDance seguiría desempeñando un papel importante u operativo. Una revista financiera china, citando a personas cercanas al acuerdo, informó de que ByteDance planeaba crear una entidad estadounidense TikTok que recibiría algunos ingresos de la nueva empresa conjunta TikTok.

El acuerdo, que se cerrará el 22 de enero, pondrá fin a años de esfuerzos para obligar a ByteDance a desprenderse de su negocio en EEUU por motivos de seguridad nacional.

El representante John Moolenaar, republicano que preside el Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes, dijo anteriormente que recibiría a los dirigentes de la nueva entidad TikTok en una audiencia en 2026.

El acuerdo sobre las operaciones de TikTok en Estados Unidos incluye el nombramiento por ByteDance de uno de los siete miembros del consejo de administración de la nueva entidad, en el que los estadounidenses ocuparán la mayoría de los demás puestos.

Oracle actuará como "socio de seguridad de confianza" responsable de auditar y validar el cumplimiento, incluida la "salvaguarda de los datos sensibles de los usuarios estadounidenses, que se almacenarán en un entorno en la nube seguro y de confianza en Estados Unidos gestionado por Oracle", señala TikTok en la nota a los empleados.

