La china Changan Automobile incorpora Italia y España a sus mercados europeos

RIVOLI, Italia, 12 dic (Reuters) - El fabricante chino Changan Automobile se expande por Italia y España con el lanzamiento de dos modelos totalmente eléctricos, a los que seguirán el año que viene sus versiones híbridas enchufables.

Changan, con sede en Chongqing, forma parte de la segunda oleada de fabricantes chinos de automóviles que entran en el mercado europeo, tras precursores como la empresa automovilística número uno de China, BYD, y el principal exportador del país, Chery.

Changan ya ha empezado a vender sus vehículos en ocho países europeos, entre ellos Alemania, Reino Unido y Noruega.

En Italia, ofrecerá versiones EV de sus SUV Deepal S05 y S07, con precios de partida de 39.990 euros (US$46.880) y 44.990 euros, respectivamente, según explicó el jueves Giuseppe Graziuso, asesor de Changan para Italia, durante una presentación en el centro de diseño del grupo en Rivoli, cerca de Turín.

A diferencia del norte de Europa, el sur del continente ha mostrado un interés limitado por los vehículos eléctricos puros, pero Graziuso afirmó que los clientes italianos están empezando a decantarse por los VE.

Las versiones híbridas enchufables de los Deepal S05 y S07 se esperan en Italia para el segundo trimestre del año que viene, y la empresa trabaja en lanzamientos tan pronto como a finales de febrero y marzo.

Changan no ha anunciado objetivos de ventas en Europa para el próximo año. En países como Italia, mucho depende de lo pronto que se puedan introducir los modelos híbridos, dijo Graziuso, añadiendo que también se espera un SUV Q05 más pequeño en Italia hacia finales de 2026 o principios de 2027.

"Estamos aquí para quedarnos, para convencer a los clientes de la calidad de nuestros productos", afirmó el vicepresidente de Changan, Klaus Zyciora.

Changan tiene previsto lanzar un total de ocho modelos en Europa en tres años y construir una red de más de 1.000 concesionarios de aquí a 2030. Está invirtiendo 2.000 millones de euros en la región.

Según Graziuso, Italia estará cubierta por un centenar de concesionarios.

Como parte de su estrategia europea, Changan también está considerando la venta de vehículos comerciales ligeros en el continente.

(1 dólar = 0,8530 euros) (Reporte de Giulio Piovaccari, edición de Gianluca Semeraro, Kirsten Donovan. Editado en español por Natalia Ramos)