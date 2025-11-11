La china COFCO cierra acuerdos multimillonarios de soja y aceite de palma con Brasil

PEKÍN, 11 nov (Reuters) - La unidad de semillas oleaginosas de la comercializadora estatal COFCO dijo el lunes que firmó acuerdos para comprar soja, aceite de soja, aceite de palma y otros productos agrícolas brasileños, con un volumen total de casi 20 millones de toneladas por un valor de más de US$10.000 millones.

Los contratos con los comerciantes, incluyendo ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus se firmaron la semana pasada en la China International Import Expo (CIIE) en Shanghái, COFCO Oils & Oilseeds dijo en un comunicado en su cuenta oficial de WeChat.

El comunicado no mencionaba los productos agrícolas estadounidenses. Pekín ha realizado compras modestas de productos agrícolas estadounidenses, incluyendo algunos cargamentos de soja adquiridos por COFCO como gestos de buena voluntad en medio de la mejora de los lazos comerciales con Washington.

A pesar de suavizar algunos aranceles sobre una serie de productos agrícolas estadounidenses, China ha mantenido un gravamen del 10% sobre todas las importaciones de Estados Unidos, lo que limita las expectativas de una recuperación comercial más amplia.

Los aranceles a la soja, por ejemplo, han bajado del 23% al 13%, pero aún son demasiado altos para los compradores privados.

Los operadores están atentos a cualquier compra importante por parte de empresas estatales como COFCO, después de que la Casa Blanca dijo que Pekín se había comprometido a comprar 12 millones de toneladas para finales de año.

China no ha confirmado las cifras. (Reporte de Ella Cao y Lewis Jackson, Editado en Español por Ricardo Figueroa)