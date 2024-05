La china country garden aspira a pagar los cupones atrasados la semana que viene

Por Clare Jim

HONG KONG, 9 may (Reuters) - El asediado promotor inmobiliario chino Country Garden dijo que no podía pagar dos cupones del mercado nacional que vencían el jueves, pero China Bond Insurance Co lo haría en su nombre si no pagaba dentro de un periodo de gracia que termina la próxima semana.

Esta medida sería la primera vez que la empresa estatal acude al rescate de un emisor de bonos en el marco de un programa impulsado por Pekín y lanzado en 2022 para reforzar la confianza de los inversores, y analistas advierten de que podría dificultar futuras emisiones.

Country Garden, que incumplió el pago de sus 11.000 millones de dólares en bonos del mercado internacional y amplió otros reembolsos de bonos del mercado nacional a finales del año pasado, dijo en una presentación que no podía pagar los cupones nacionales que vencían el jueves, aunque todavía estaba tratando de captar fondos.

"Debido a razones como el retraso en la recuperación de las ventas y las dificultades para reasignar capital, no podemos pagar los cupones a tiempo", dijo la promotora.

Pero su objetivo era hacer el pago y los intereses adicionales incurridos antes del 13 de mayo, dentro del período de gracia de cinco días hábiles, añadió.

En agosto de 2022, los reguladores chinos ordenaron a la empresa estatal, proveedora de servicios de garantía financiera, que otorgara garantías para la emisión de bonos en el mercado nacional por parte de algunos promotores inmobiliarios privados seleccionados, Country Garden entre ellos.

La orden se produjo ante la preocupación de que el agravamiento de la crisis de deuda y el aumento de los impagos pudieran afectar a empresas consideradas financieramente sólidas.

Como parte del programa, China Bond Insurance Co proporcionará "una garantía de responsabilidad conjunta, incondicional e irrevocable" a los bonos a medio plazo, según se desprende de los documentos.

Si Country Garden siguiera sin pagar los cupones al final de un periodo de gracia, la empresa estatal asumiría las obligaciones como avalista, añadió la promotora.

China Bond Insurance Co no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Los cupones por un total de 65,95 millones de yuanes (9,1 millones de dólares) que vencen el jueves están vinculados a dos bonos a medio plazo garantizados por China Bond Insurance Co y emitidos en mayo del año pasado, unos meses antes de que Country Garden incumpliera el pago de sus bonos internacionales.

Tienen un saldo vivo de 800 millones de yuanes y 900 millones de yuanes, respectivamente.

Tras el impago del año pasado, Country Garden consiguió pagar en diciembre los cupones de otros dos bonos garantizados por el Estado. (Reporte de Clare Jim; reporte adicional de Li Gu en Shanghái y Xie Yu en Hong Kong; edición de Stephen Coates y Clarence Fernández; editado en español por Tomás Cobos)

